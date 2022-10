Samsung Galaxy S23 Ultra: Beispielfoto demonstriert Überlegenheit zum Vorgänger

Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist erneut in einer Reihe von Leaks aufgetaucht: Ein angebliches Beispielfoto, das mit dem 200-MP-Sensor des noch zu erwartenden Flaggschiffs aufgenommen wurde, kann nun direkt mit einem 108-MP-Sample des Galaxy S22 Ultra verglichen werden. Bei dem gezeigten Gerät handelt es sich um einen Prototyp, bei dem schnell deutlich wird. dass Samsung die Galaxy-S23-Serie als vielversprechendes Kamerahandy für Tag- und Nachtaufnahmen entwickelt.

Tippgeber veröffentlicht Vergleichsfoto vom Samsung S23 Ultra zum Vorgänger

In einem aktuellen Beitrag auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Sina Weibo, hat der zuverlässige und produktive Tippgeber "IceUniverse" ein Bild des Samsung Galaxy S23 Ultra geteilt. Der Bildausschnitt ist 16-fach vergrößert und ohne KI-Verbesserungen, so der Leaker. Es wird mit der Aufnahme des Galaxy S22 Ultra verglichen, welches mit identischen Parametern erstellt wurde.

Anhand des bereits sichtbaren Unterschieds lässt sich erkennen, dass das Bild des kommenden Shooters eine große Menge an Details beibehalten hat, die an den Kanten der Wände und Türen zu sehen sind. Auf dem aktuellen Flaggschiff sind die Details stark reduziert, so dass die Motive fast unkenntlich werden.

Galaxy S23 Ultra (links) vs. Galaxy S22 Ultra (rechts) / © Weibo/u/IceUniverse

Obwohl es noch zu früh ist, um aus dieser einen Aufnahme Schlüsse zu ziehen, könnte die Kamera des Samsung Galaxy S23 Ultra stark von den zusätzlichen Megapixeln des 200-MP-Sensors partizipieren. Neben den reinen Vorteilen eines großen Sensors, könnte das Unternehmen auch ein proprietäres Pixel-Binning einsetzen, bei dem die Pixel für ein schärferes Ergebnis kombiniert werden.

Es wird erwartet, dass das südkoreanische Unternehmen den Ultra-Nachfolger zusammen mit dem normalen Galaxy S23 (Plus) im Januar oder Februar nächsten Jahres vorstellen wird. Gerüchte gehen davon aus, dass das Trio von einem Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben und mit größeren Akkus ausgestattet sein wird. Außerdem dürfen wir ein nahezu identisches Design erwarten, das nur marginale Unterschiede in dem Aussehen der Kamera-Objektive mit sich bringen dürfte.

Glaubt Ihr, dass Samsung mit dem Galaxy S23 Ultra eine vielversprechende Kamera liefert? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.