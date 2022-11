Sauberer Black Friday: Dreame L10s Ultra sorgt für Ordnung zum Spitzenpreis!

Eine Umfrage der Black Friday GmbH (kein Scherz) zum Interesse der Kunden am Black Friday zeigt, dass Elektronikartikel zu den beliebtesten Produkten am Schnäppchenjäger-Festtag zählen. Nur logisch also, dass genau diese mit spannenden Deals verfügbar sind. Gerade im Smart-Home-Bereich gibt es hier immer wieder richtig gute Angebote, und eines davon betrifft nun den Dreame L10s Ultra.

Ihr könnt Euch den Premium-Saugroboter aktuell für gerade einmal 899 Euro sichern. Und die sind gut investiert: Mein Kollege Stefan hat dem Saugroboter in seinem Test zum Dreame L10s Ultra 4,5 von 5 möglichen Sternen gegeben.

Lohnt sich das Dreame-Angebot von Media Markt und Saturn?

Was den L10s Ultra von seinem kleinen Bruder L10s Pro (hier geht's zum Deal) unterscheidet, ist hauptsächlich die Absaugstation – aber die hat es in sich! Sie entleert nicht nur den Staubtank im Roboter selbst, sondern füllt auch sauberes Wasser zum Wischen nach. Außerdem spült die Station die Wischmopps sauber und föhnt sie anschließend sanft trocken.

Das Setup des Dreame L10s Ultra ist wirklich einfach, und Mapping und Navigation funktionieren einwandfrei. Das Gerät überzeugt außerdem durch seine ausgezeichnete Wisch- und Saugleistung. Nutzt Ihr den L10s Ultra mit der Dreame-App, dann dient er sogar als fahrende Überwachungskamera. Mit 59 dB stört Euch der kleine Helfer zudem nicht sonderlich, solltet Ihr gerade daheim sein, wenn er seine Arbeit verrichtet.

Die Station saugt den Staubtank automatisch leer. Außerdem reinigt und trocknet sie nach jedem Saug-Wisch-Vorgang zuverlässig die Reinigungspads. / © NextPit

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Angebot interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu kleineren Geräten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen NextPit und Dreame. Diese Zusammenarbeit hat keinen Einfluss auf die redaktionelle Meinung von NextPit.