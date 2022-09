Smart und winzig: Xiaomi Projector Mini vorgestellt

Xiaomi Projector Mini: Passt bequem in Euren Rucksack

Der Xiaomi Projector Mini nutzt wie der Laser TV Cine 1 von Leica die DLP-Technologie. Er ist zwar spürbar kleiner und leichter als der Mi Smart Compact Projector 2, bietet aber auch weniger Funktionen. Das Gerät misst 95 x 98 x 153 mm und wiegt nur 1,2 kg.

Unter der Haube steckt mit dem Amlogic T972 ein Quad-Core-Prozessor, der zusammen mit 2 GB RAM und 16 GB internem Speicher den Projektor antreibt. Außerdem kann der Projektor Bilder in 720p-Auflösung mit einem kurzen Abstrahlverhältnis von 1,2:1 für eine Breite von 30 bis 120 Zoll anzeigen. Die Ausgangshelligkeit beträgt 250 Lumen (ANSI) und ist damit nur halb so hoch wie die des Mi Compact Projector 2.

Der Smart Projector Mini von Xiaomi hat einen 2-Stunden-Akku und eine Projektionsfläche von bis zu 120 Zoll. / © Xiaomi

Laut Xiaomi gibt es einen Blaulichtfilter und eine Vier-Punkt-Keystone-Funktion sowie Unterstützung für den Gaming-Modus mit 40 ms Latenzzeit. Das Gerät verfügt über einen 29,97-Wh-Akku und hält mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Stunden durch.

Außerdem besitzt der Mini-Projektor einen 8-Watt-Lautsprecher, einen HDMI-Anschluss, eine 3,5-mm-Audiobuchse und einen USB-2.0-Anschluss. Es gibt zudem Support für Sprachassistenten, außerdem wird NFC, Bluetooth 5.0 und WLAN unterstützt. Über das MIUI OS sind auch TV-Funktionen verfügbar.

Preise und Verfügbarkeit des Xiaomi Projector Mini

Xiaomi verkauft den Projector Mini bislang exklusiv in China für 2.799 Yuan, was umgerechnet etwa 398 Euro entspricht. Er ist in der Farbe Weiß erhältlich und wird mit einer 1-Jahres-Garantie geliefert. Es ist noch nicht bekannt, ob Xiaomi seinen smarten Mini-Projektor auch in andere Regionen wie die USA oder Europa bringt. Der oben verlinkte Mi Projector 2 hat es aber auch in unsere Gefilde geschafft, sodass wir auch auf einen Release des Mini-Projektors hoffen dürfen.