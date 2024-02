Nuki Smart Lock 3.0 + Nuki Bridge bei tink so günstig wie nie!

Der Online-Shop von tink hat gerade ein spannendes Angebot zum Nuki Smart Lock 3.0 für Euch parat. Denn Ihr könnt Euch das smarte Türschloss zusammen mit der passenden Nuki Bridge zum absoluten Bestpreis sichern. Ob sich der Deal im Hinblick auf die neue 4.0-Variante lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.

Vergesst Ihr Eure Schlüssel gerne mal in der Wohnung, habt ein unbändiges Bedürfnis unzählige Male zu prüfen, ob die Haustür auch wirklich zu ist oder seid chronische Zuspätkommer, ist ein Smart Lock durchaus spannend. Die Geräte lassen sich problemlos an Eurer Tür anbringen und könnt Eure Haustür dann ganz einfach mit dem Smartphone entriegeln. Bei tink bekommt Ihr mit dem Nuki 3.0 jetzt ein solches smartes Türschloss mit passender Bridge für 149,95 Euro.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock 3.0 Mit Nuki Bridge so günstig wie nie bei tink bestellen

Das Nuki Smart Lock 3.0 nutzt die "Auto Unlock & Lock'n'Go"-Funktion, die es ermöglicht, Eure Tür mit dem Smartphone zu verschließen oder zu öffnen. Dafür verteilt Ihr lediglich eine Zugangsberechtigung via App, die Ihr auch ganz einfach wieder entziehen könnt. Zudem ist das smarte Türschloss mit Alexa und Siri kompatibel, wodurch Ihr nicht einmal aufstehen müsst, um Eure Türe zu öffnen.

In diesem Bundle erhaltet Ihr darüber hinaus noch die Nuki Bridge. Mit dieser ist es möglich, Eure Tür auch via Fernzugriff zu öffnen. Seid Ihr also einmal zu spät zu Hause, der Besuch aber schon vor Eurer Haustür, könnt Ihr diesen ganz bequem hereinlassen.

Lohnt sich das Angebot zum smarten Türschloss von Nuki?

Preislich macht Ihr hier absolut nichts verkehrt. Der Bestpreis für das Nuki Smart Lock 3.0 lag bisher bei 106,99 Euro, während Ihr für die Bridge bisher mindestens 64,99 Euro zahlen musstet. Beide Preise sind auch derzeit beim Händler Talk-Point erhältlich. Dementsprechend ist das Kombi-Angebot von 149,95 Euro noch einmal rund 20 Euro günstiger. Allerdings hat Nuki mittlerweile eine vierte Version seines beliebten Smart-Home-Gadgets auf den Markt gebracht.

Das Nuki Smart Lock 4.0 gibt's für 169 Euro bei tink. Dabei sind vor allem zwei Punkte entscheidend. Die neuere Variante verfügt über eine längere Batterielebensdauer und lässt sich in Matter einbinden. Dadurch könnt Ihr Thread nutzen, um ein Mesh-Netzwerk aufzubauen und somit Euer Smart-Home-Ökosystem problemlos erweitern. Habt Ihr also bereits ein entsprechendes Thread-Netzwerk eingerichtet, lohnt sich der Aufpreis von fast 20 Euro durchaus für Euch.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock 4.0 Jetzt das Nuki Smart Lock 4.0 bei tink sichern

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Nuki Smart Lock 3.0 noch interessant für Euch oder greift Ihr lieber zum neueren Modell? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!