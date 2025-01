Für nextpit habe ich schon einige smarte Luftreiniger getestet und mich immer gefragt: Hätte ich eine Katze, wo genau sollte sie sich dann drauflegen? Für exakt diese Frage hat SwitchBot jetzt eine Lösung entwickelt und packt einen Tisch auf einen smarten Luftreiniger. Das Konzept weiß im Test auch dann zu überzeugen, wenn keine haarigen Haustiere anwesend sind. Auf geht's!

Zusammenfassung Kaufen SwitchBot Luftreiniger mit Tisch Pro Durchdachtes Konzept für Haushalte mit Tieren

Extrem starke Smart-Home-Funktionalität

Matter-Unterstützung

Geringer Stromverbrauch

Sehr leise im Sleep-Modus Contra Filterleistung mit E14 nur ausreichend

Luftstrom lässt sich nicht steuern

Aktuell noch keine Ersatzfilter erhältlich

Nur mit 2,4-GHz-WLAN kompatibel

Design & Einrichtung SwichtBots kurioser Luftreiniger besteht aus zwei Teilen – einer recht schlichten Luftreiniger-Einheit und einem Tisch, der oben auf diese aufgesteckt und einmal festgeschraubt wird. Die Bedienelemente befinden sich darunter und sind je nach Position besser oder schlechter zu erreichen. Eine LED-Lampe informiert Euch auf Wunsch über die aktuelle Luftqualität. Über ein Display verfügt der SwitchBot-Luftreiniger allerdings nicht. Gefällt: Tisch wird dank Qi-Ladestation zum praktischen Zusatz

Alle Funktionen auch ohne Smartphone steuerbar

Sehr einfache Einrichtung

Stromkabel gegen nagende Haustiere geschützt Gefällt nicht: Knöpfe nicht immer gut sichtbar, da sie vom Tisch verdeckt werden

Keine Rollen

Nur mit 2,4 Ghz WLAN kompatibel Okay, gehen wir mal unironisch an das Design des SwitchBot Luftreinigers mit Tisch heran! Die Idee des Gerätes ist es, eine möglichst haustierfreunldiche Lösung zu entwickeln. Und da hat sich SwitchBot durchaus Gedanken gemacht. Einerseits gibt es den besagten Tisch, der als Sitzplatz für Katzen dienen soll. Falls man keine Katzen als Haustiere hat, nimmt der Tisch aber auch eine Doppelrolle als Qi-fähige Ladestation für Euer Smartphone ein. Wer 60 Euro sparen möchte, der kann sich auch für das Gerät ohne Tisch entscheiden. Neben der gemütlichen Katzen-Ablage verfügt der Luftreiniger zudem über ein Netzteil, das mit einem gewebten Kabel ausgestattet ist. Dieses ist laut Herstellerangaben gegen Bisse von Tieren geschützt. Ihr braucht Euch folglich weniger Sorgen um das Kabel zu machen. Wie wir später beim Filter sehen werden, hat SwitchBot auch hier auf die "Haustierfreundlichkeit" geachtet. Kommen wir aber zuerst einmal zur Nutzerfreundlichkeit. Der integrierte Tisch bietet eine Qi-Ladestation. © nextpit Die LED-Lampe könnt Ihr in verschiedenen Farben und Intensitäten steuern. © nextpit Switchbot bietet bei seinen Produkten eine einheitliche Designlinie. © nextpit Die Knöpfe werden in bestimmten Winkeln vom Holztisch verdeckt. © nextpit Neue Filter könnt Ihr zum Marktstart noch nicht kaufen. Kommen aber sicherlich noch in den Onlineshop. © nextpit Der Filter kombiniert HEPA-Filtrierung und Aktivkohle gegen schlechten Geruch. © nextpit Erfreulich: Alle Funktionen lassen sich auch direkt am Gerät steuern. © nextpit Den Filter setzt Ihr hinten in das Gerät ein. © nextpit Die gestaltet sich bei der Einrichtung des Luftreinigers erst einmal sehr positiv. Vor der Inbetriebnahme steckt Ihr den Tisch auf den Luftreiniger und dreht ihn einmal nach rechts bis er einrastet. Ein Kabel im Inneren des Drehmechanismus liefert Strom für die Qi-Ladestation, die SwitchBot in den Tisch integriert hat. Dann entfernt Ihr noch die Plastikverpackung von der Filtereinheit und schaltet den Luftreiniger zum ersten Mal ein. Wer keine smarten Funktionen braucht, ist jetzt schon fertig. Wollt Ihr den smarten Luftreiniger über das Smartphone oder über Sprachassistenten steuern, müsst Ihr ihn in der SwitchBot-App einrichten. Der Prozess ist sehr einfach und benötigt keine Smart-Home-Bridge wie etwa die SwitchBot-Schalter, die meine Kaffeemaschine vor einiger Zeit "smart" gemacht haben. Allerdings funktioniert der Luftreiniger nur mit WLAN-Netzwerken, die in 2,4 Ghz funken. Liefert Euer Router kein Dual-Band, habt Ihr ein Problem. Ebenfalls ein wenig problematisch ist die Anordnung der Knöpfe des Luftreinigers. Sie befinden sich unter dem Tisch leicht angewinkelt und sind deshalb nicht aus jeder Position zu erkennen. Dass man aber alle Funktionen anhand von Knöpfen auf dem Gerät abbildet, ist durchaus positiv zu bewerten. Hier hätte man aber sicher eine komfortablere Positionierung finden können. Über ein Display verfügt das smarte Device übrigens nicht. Allerdings indiziert Euch SwitchBot auf Wunsch die Luftqualität anhand einer farbigen LED. Wie Ihr auf den Fotos erkennen könnt, illuminiert diese den Tisch von unten und sorgt für einen modernen Look. Stört Euch das Licht, könnt Ihr es in drei Stufen dimmen oder ausschalten. Wenn Ihr eine bestimmte Farbe präferiert, könnt Ihr diese auch dauerhaft aktivieren. Nett!

Smart-Home-Funktionen SwitchBot ist in unseren Testberichten zumeist positiv aufgefallen, was die Kompatibilität zu Smart-Home-Systemen angeht. Und so ist es auch beim Luftreiniger mit Tisch! Diesen könnt Ihr wahlweise über Alexa, Google Home, SmartThings, die Siri-Shortcuts sowie die etwas offeneren Standards IFTTT und Matter steuern. SwitchBot selbst bietet zudem einige Automatisierungs-Funktionen in der eigenen App an. Gefällt: Hohe Kompatibilität zu Smart-Home-Standards

Schon Matter-kompatibel Gefällt nicht: – Der Luftreiniger mit Tisch ist mit fünf verschiedenen Smart-Home-Diensten kompatibel und unterstützt darüber hinaus noch Matter. Damit sind einem bei der Einbindung ins Smart-Home eigentlich keine Grenzen gesetzt. Dabei können wir den Luftreiniger sowohl über eine Sprachsteuerung à la Alexa, Siri oder Google Assistant steuern oder mit anderen Smart-Home-Geräten sowie Ereignissen verknüpfen. Und hierfür bietet SwitchBot in der eigenen App bereits umfangreiche Funktionen zur Smart-Home-Automation an. Schauen wir uns die Smart-Home-Automation von Switchbot noch einmal an. © nextpit Erstellt Ihr eine neue Automation, könnt Ihr den Auslöser und die Aktion selbst bestimmen. © nextpit Hier können wir nun bestimmen, dass der Luftreiniger bei Regenwetter in Berlin angehen soll. © nextpit Neben standortbasierten Daten können wir auch andere Aktionen im Smart-Home wählen. © nextpit In unserem Beispiel können wir etwa eine Wetterbedingung nutzen. © nextpit Wir haben uns zu Testzwecken für "Wenn es draußen in Berlin regnet" entschieden. © nextpit So kann ich die Daten des Luftreinigers etwa dafür nutzen, um andere Geräte zu steuern. Ist die Luftqualität beispielsweise zu schlecht, kann ich eine smarte Glühbirne dazu bringen, die Farbe auf Rot zu wechseln. Oder ich verbinde das Gerät mit einem Fenstersensor und lasse automatisch einen Reinigungszyklus beginnen, wenn ein Fenster wieder geschlossen wird. Wer an Hauptstraßen wohnt, kann so dafür sorgen, dass Feinstaub nach dem Lüften aus der Luft gefiltert wird. Die Offenheit für Plattformen und die umfangreichen nativen Automatisierungsfunktionen machen den SwitchBot-Luftreiniger zu einem der smartesten Luftreiniger, die ich bislang getestet habe. Gleichzeitig muss man SwitchBot einfach für ihre umfangreiche Kompatibilität loben! Es ist meiner Meinung nach sehr begrüßenswert, dass der Hersteller sein Portfolio erweitert. Inzwischen bietet man neben Luftreinigern und den mechanischen SwitchBot-Schaltern (zum Test) auch Staubsaugerroboter, wie den K10+ Pro (zum Test), an.

Filter- und Reinigungsleistung Zur Filterung der Raumluft kombiniert SwitchBot einen HEPA-Filter und einen Aktivkohlefilter. Darüber hinaus sollen Tierhaare über eine Gitterstruktur beim Ansaugen festgehalten werden. Um unangenehme Gerüchte zusätzlich zu vermeiden, verfügt der Luftreiniger über eine Schublade für ätherische Öle. Um schlafende Haustiere nicht zu stören gibt es zudem einen "Pet-Mode". Gefällt: Gute Filtereigenschaften dank kombiniertem Filter

Recht hohe Leistung Gefällt nicht: Keine Infrarot-Funktion wie andere Luftreiniger

Bietet nur eine E12-Klassifizierung Mit einem CFM-Wert von 236 liegt der SwitchBot-Luftreiniger im Mittelfeld der von nextpit getesteten smarten Luftreiniger. Einen Raum mit einer Grundfläche von 20 m² und einer Deckenhöhe von 2,4 m soll er laut Herstellerangaben in etwa sieben Minuten vollständig reinigen können. Das entspricht einer Leistung von 411 m³ pro Stunde – ein ziemlich guter Wert, der im Vergleich nur vom Phillips 3000i (zum Test) oder dem Xiaomi Smart Air Purifier 4 überboten wurde. Auffällig ist allerdings, dass der SwitchBot-Luftreiniger schon auf geringster Stufe recht laut ist. Ich würde den Geräuschpegel mit einer Dunstabzugshaube vergleichen – wenn der Luftreiniger läuft, ist er immer wahrnehmbar und man kann das Geräusch beim konzentrierten Arbeiten nur schwer ausblenden. Dreht man ihn voll auf, wird der Lärm schnell nervig. Im Video weiter unten habe ich den Ton unverändert gelassen, sodass Ihr den Unterschied hören könnt. Zusätzlich zur kleinsten Stufe hat Switchbot daher noch einen "Sleep"-Modus eingebaut. Bei diesem fährt der Luftreiniger das Gebläse noch weiter runter, bis es nicht mehr zu hören ist. Beim Test mit nassem Finger kann ich aber durchaus bestätigen, dass noch ein Luftstrom aus dem Gerät kommt. Schlafen sollte so problemlos möglich sein. Alle Smart-Home-Geräte von Switchbot könnt Ihr in einer Übersicht sehen. © nextpit Die Luftqualität könnt Ihr direkt in der App sehen! © nextpit Über die App könnt Ihr alle Funktionen steuern. © nextpit Über die Einstellungen gibt's noch mehr Feinheiten, wie Ihr den Luftreiniger mit Tisch anpassen könnt. © nextpit Über die "Umweltdaten" lassen sich die PM2.5-Werte der letzten Tage und Wochen ansehen. © nextpit Die Switchbot-App bietet einen Countdown für den nächsten Filterwechsel. © nextpit Stört Euch die LED-Lampe, könnt Ihr sie in der Farbe wechseln oder ganz ausschalten. © nextpit Die Smart-Home-Kompatibilität ist bei Switchbot wirklich einzigartig. © nextpit Der Luftstrom, den der SwitchBot-Luftreiniger erzeugt, ist dafür aber durchaus stark und hat einen kühlenden Effekt. Initial hatte ich das Gerät in die Nähe meines Schreibtisches gestellt und musste ihn beim Arbeiten irgendwann wegstellen, da mir kalt wurde. Im Sommer ist das natürlich durchaus von Vorteil. Es gibt allerdings Luftreiniger, etwa der AEG Pure Multi 7000 (zum Test), die den ausgestoßenen Luftstrom deutlich besser steuern können. Gereinigt wird die Luft bei SwitchBot über einen zweistufigen Filter, den es im Dezember 2024 leider noch nicht als Zubehör zum Nachkaufen gibt. SwitchBot bietet in der Companion-App einen Countdown an und ich müsste den Filter in 4.315 Stunden wechseln. Im Dauerbetrieb wären das knapp 180 Tage und so hat SwitchBot noch ein wenig Zeit, das Zubehör in seinen Onlineshop mit aufzunehmen. Ärgerlich sind die Verzögerungen dennoch. Im zweistufigen Filter kombiniert SwitchBot aber einen HEPA-Filter mit einem Aktivkohlefilter. Ein Vorfilter soll zudem Tierhaare und gröbere Partikel filtern. So erreicht SwitchBot eine Filterrate von 99,7 % von Partikeln mit 0,1 Mikrometern Durchmesser. Damit wäre der Filter nach E12 klassifiziert und fällt damit hinter vielen Konkurrenten zurück, die H13-Filter verwenden. Durchaus interessant ist allerdings, dass SwitchBot die verwendete Aktivkohle auf Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Methylmercaptan, Triethylamin und Essigsäure prüft. Hierdurch sollen die Filter keine gesundheitliche Belastung für Haustiere darstellen. Apropos Haustiere: Mit dem Vorfilter möchte SwitchBot auch eine Zuverlässige Reinigung der Umgebungsluft von Tierhaaren erreichen. Da bei mir keine Katze wohnt, habe ich mir Katzenhaare besorgt und Euch einen kleinen Test aufgenommen. Büschel an Katzenhaaren werdet Ihr mit dem Luftreiniger von SwitchBot nicht ansaugen können. Einzelne leichte Haare wie die von Katzen gelangen aber durchaus in das Innere des Luftreinigers und werden dann vom Vorfilter aufgehalten. Diesen solltet Ihr also regelmäßig reinigen und könnt ihn dafür absaugen. Auch hieran erinnert Euch SwitchBot auf Wunsch via App. Praktisch! Zu guter Letzt noch eine weitere Tier-Funktion: Aktiviert Ihr den "Pet-Mode", soll der Luftreiniger eine besonders sanfte Luftzirkulation aktivieren. Ich persönlich nehme dabei keinen Unterschied wahr. Katzen werden den Modus aber womöglich "appreciaten"!

Stromversorgung und Akku SwitchBots Luftreiniger mit Tisch kommt ohne integrierten Akku – allerdings gibt es an seiner Unterseite Ladekontakte. Womöglich liefert man in der Zukunft also noch einen Standfuß mit integriertem Akku nach. Die Leistungsaufnahme liegt bei mindestens 6,5 W und maximal 40,6 W. Gefällt: Nichtiger Stromverbrauch im Standby

Moderate Leistungsaufnahme insgesamt Gefällt nicht: Akku noch nicht verfügbar Allzu viel lässt sich nicht sagen über die Stromversorgung – das vor Tierbissen geschützte Kabel habe ich Euch schon gezeigt. Bleibt also vor allem die Leistungsaufnahme in Form einer Tabelle: Leistungsaufnahme SwitchBot Luftreiniger Status Verbrauch Standby 0 W (nicht messbar) Stufe 1 6,5 W Stufe 2 20,7 W Stufe 3 40,6 W