Diese Tech-Jobs bekommen dieses Jahr die höchsten Gehälter

Die Welt wartet mit angehaltenem Atem darauf, wie die Volkswirtschaften und Branchen auf die für 2023 erwartete Rezession reagieren. Selbst die sonst so robuste Tech-Branche hat in letzter Zeit mit Entlassungen bei Stripe, Meta und Twitter erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass neue Untersuchungen zeigen, dass der Sektor weltweit um 6 % wachsen wird, wobei das Cloud Computing besonders stark ist.

Das bedeutet, dass alle, die in der Tech-Branche arbeiten, weiterhin von höheren Gehältern oder kreativen nicht-monetären Leistungen profitieren können – und je nach Erfahrung und Fähigkeiten auch von einem möglichen Gehaltssprung.

Globaler Anstieg der Gehälter

Der jährliche Bericht des Tech- und Sales-Recruiting-Marktplatzes Hired zeigt, dass die Gehälter in fast allen Bereichen der Tech-Branche weltweit steigen. Der Bericht "2022 State of Tech Salaries: Navigating an Uncertain Hiring Market", ist der umfassendste Einblick in den Zustand des Tech-Sektors seit der Zeit vor der Pandemie.

Er zeigt, dass zwar im gesamten Tech-Sektor ein Wachstum zu erwarten ist, aber einige Spezialisierungen und Funktionen können sich auf fruchtbare 24 Monate freuen. Diejenigen, die im Bereich Cloud Computing arbeiten, haben einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach ihren Qualifikationen erlebt, da Covid nicht nur die Art und Weise, wie und wann wir arbeiten, verändert hat, sondern auch die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten müssen, wenn sie nicht nur überleben, sondern auch florieren wollen. Es wird erwartet, dass sich die Ausgaben für öffentliche Clouds bis 2025 mehr als verdoppeln werden, während heute nur ein Bruchteil der unkritischen Arbeitslasten in der Cloud stattfindet.

Top-Rollen

Was die Gehälter angeht, so sind die höchsten Gehälter in der Tech-Branche denjenigen vorbehalten, die Erfahrung in der Softwareentwicklung haben, dicht gefolgt von DevOps, Design und Datenanalyse. Engineering Management ist die am besten bezahlte Position für 2022. Die besten Nachrichten gibt es jedoch für diejenigen, die gerade erst mit ihrer Tech-Karriere beginnen oder im mittleren Management arbeiten, denn diese Sektoren haben laut dem Bericht von Hired den größten Gehaltssprung gemacht.

Für diejenigen, die keine direkte Tech-Erfahrung haben, aber von der Popularität des Sektors profitieren wollen, zeigt der Bericht auch, dass die Nachfrage nach Experten für digitale Kommunikation um 8,5 % gestiegen ist, da Startups und Einhörner sich als ernstzunehmende Akteure in diesem Sektor etablieren wollen.

Marketing-, Kommunikations- oder PR-Fachleute, die ihre Karriere absichern wollen, sollten sich daher bei Tech-Unternehmen umsehen, die derzeit Mitarbeiter/innen einstellen. Da sich die Art und Weise, wie und wann wir einkaufen, verändert hat, hat sich E-Commerce als das Zugpferd der Tech-Welt erwiesen und bietet einige der bestbezahlten Gehälter.

Was könnt Ihr also tun, wenn diese Trends nicht mit Euren persönlichen Erfahrungen übereinstimmen? Wechselt den Job: So einfach ist das. Wenn Euer aktueller Arbeitgeber nicht mit Eurem Gehalt mithalten kann oder will, solltet Ihr wissen, dass es mit den richtigen Fähigkeiten viele Möglichkeiten in der Tech-Branche gibt.

Die NextPit-Jobbörse ist voll von Unternehmen, die auf der Suche nach Talenten sind, darunter auch einige Tech-Größen, die dafür bekannt sind, ihre Mitarbeiter gut zu behandeln. Nachfolgend stellen wir drei Unternehmen vor, die derzeit Stellen für Remote-Tech-Jobs in verschiedenen Bereichen wie Datenanalyse, technisches Management und Personalisierung anbieten.

Sovanta AG

Sovanta hilft Unternehmen, effizienter mit SAP-Software zu arbeiten. Das Unternehmen optimiert SAP-Anwendungen, um etablierte Standards zu verbessern, und schafft durch reduziertes und human-centric Design und künstliche Intelligenz eine optimale Nutzung für einfache und schnelle Prozesse. Außerdem erstellt sie effiziente Lösungen, um Kunden und Mitarbeiter optimal zu unterstützen und die tägliche Arbeit zu vereinfachen.

Sovanta stellt derzeit eine Reihe von Stellen ein, darunter Client Partner, Senior Software Developer und Senior Software Developer Angular. Alle offenen Stellen bei Sovanta könnt Ihr hier einsehen.

Booking.com

Das Reiseunternehmen Booking.com will die Reisebranche weiter verändern und hat vor kurzem angekündigt, dass es so bald wie möglich die Möglichkeit einführen will, Flüge über seine Plattform zu buchen. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern die Erstattung von Gebühren für zusätzliche Schulungen und Weiterbildungen, Leistungsprämien, einen Aktienkaufplan für Mitarbeiter und Rentenbeiträge.

Booking.com sucht derzeit Mitarbeiter für die Bereiche Backend Engineering und Engineering Management. Erkundet alle offenen Stellen bei Booking.com.

CrowdStrike

Als führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit ist CrowdStrike ständig am Arbeiten an Innovationen und marktführender Software – und daher immer auf der Suche nach Tech-Talenten. CrowdStrike nutzt fortschrittliche Cloud-native Plattformen für den Schutz kritischer Bereiche des Unternehmensrisikos – Endpunkte und Cloud-Workloads, Identität und Daten – und bietet seinen Mitarbeitern Vorteile wie Remote-Arbeit, großzügigen Familienurlaub, Krankenversicherung und Gewinnbeteiligung.

Das Unternehmen sucht Mitarbeiter für Remote-Positionen wie Senior Infrastructure Engineer, Software Engineer mit Spezialisierung auf Cloud-Sicherheit und Data Visualisation Engineer. Erforscht alle offenen Stellen bei CrowdStrike.

Auf der NextPit-Jobbörse gibt es Dutzende von Unternehmen, die derzeit Stellen in allen Branchen und auf allen Ebenen anbieten – entdeckt jetzt alle Möglichkeiten. Dieser Beitrag wurde von Aisling O’Toole geschrieben.