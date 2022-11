Festavia-Lichterketten von Philips Hue: Smarte Weihnachten steht vor der Tür

Die meisten intelligenten Lampen sind entweder als Glühbirne oder als Leuchtband erhältlich. Es ist äußerst selten, dass man sie in Form von Lichterketten sieht. Doch es naht die Weihnachtszeit und die Dekorationsfreude der Erdbewohner. Daher gibt es nun auch für Euren Weihnachtsbaum den passenden Weihnachtsbaum Schmuck in Form der Philips Hue Festavia Smart String Lights. Klingt kompliziert – ist es aber nicht.

Signify, die Eigentümerin der beliebten Beleuchtungsmarke, bringt die Philips Hue Festavia auf den Markt. Dabei handelt es sich um eine 20 Meter lange Lichterkette, die aus 250 smarten Mini-LEDs besteht und neben der grundlegenden Automatisierung auch Funktionen wie Dimmen und Farbwahl über die Hue-App bietet. Über diese können die Nutzer:innen sogar die neuen Stile Sparkle und Scattered auswählen. Ersterer sorgt für ein Glitzern auf jeder LED, während letzterer einen sanften Verlaufseffekt bietet.

Philips Hue Festavia Musiksynchronisation und andere Funktionen

Ähnlich wie andere Lichtleisten und -bänder ist auch die Festavia mit Spotify und Samsung SmartThings Music Sync kompatibel. Signify sagt auch, dass die Festavia-Lichterkette mit anderen Philips Hue-Lampen gekoppelt werden kann. Allerdings müssen die Nutzer:innen eine Hue Bridge einrichten, bevor sie die Vorteile der beiden genannten Funktionen nutzen können.

Philips Hue Festavia hat 250 farbige Mini-LEDs für Euren Weihnachtsbaum zu bieten. / © Philips Hue

Philips Hue Festavia funktioniert mit anderen Smart-Home-Ökosystemen wie Apple Home, Google Home und Amazon Alexa. Überraschenderweise wurde keine Unterstützung für den neuen Matter-Standard oder ein Thread-Mesh-Protokoll erwähnt. Unabhängig davon bietet die Hue-App bereits umfangreiche Anpassungs- und Steuerungsmöglichkeiten für die hauseigenen Smart-Home-Produkte.

Wo Ihr die Philips Hue Festavia kaufen könnt

Die Philips Hue Lichterketten für den Innenbereich sind ab dem 15. November in den meisten Teilen Europas, in Großbritannien und in den USA für 159,99 Euro erhältlich. Leider gibt es sie bislang nur nur im offiziellen Philips Hue Online Store. Doch Amazon wird vermutlich dem Philips Hue Lightstrip in Kürze mit der adäquaten Lichterkette das Philips Hue Programm vervollständigen. Gesellschaft