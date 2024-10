InMidnight Girl müsst Ihr das Paris der 1960er Jahre erkunden und dabei Rätsel lösen, während Pzizz Euch mit beruhigenden Klängen ins Traumland entführt. 5 Minute Journal hilft Euch dabei, täglich über Euch selbst zu reflektieren.

Ihr seid in einer neuen Stadt und wollt neue Freunde finden? Supzy kann Euch dabei helfen. Zu guter Letzt gibt es noch JustFit, eine App, die Euch dabei helfen soll, Euren Workout-Plan immer im Blick zu behalten. Das klingt wie ein Oxymoron und hat uns neugierig gemacht.

Das Redaktionsteam hat jede hier vorgestellte App sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass sie frei von lästigen Mikrotransaktionen und aufdringlicher Werbung ist. Wenn Ihr daran interessiert seid, völlig kostenlose Anwendungen und Spiele zu entdecken, solltet Ihr unseren Artikel "Kostenlose Apps der Woche" nicht verpassen, den wir alle zwei Wochen aktualisieren!

Midnight Girl (Android & IOS)

Es handelt sich um Rätselabenteuer, das Euch in die Pariser Mitte der 60er Jahre versetzt. Dieses Point-and-Click-Adventure mit 2D-Grafik ist eindeutig von einem halben Jahrhundert Pariser Atmosphäre, belgischen Comics und Raubfilmen beeinflusst. Währenddessen scheitert ein Diebespaar beim Versuch, einen wertvollen Diamanten zu stehlen.

Monique, ein Wildfang, der es genießt, andere bei ihren adrenalingeladenen Eskapaden, um ihre Wertsachen zu erleichtern, landet im Gefängnis und trifft auf einen seltsam rätselhaften Diebeskollegen, der Ihr von einem wertvollen Juwel erzählt. Es ist eine sehr unterhaltsame Geschichte, die mit einem Point-and-Touch-Format fortgesetzt wird.

Ich musste mir jeden "Raum" oder jede "Tafel" genau ansehen, um mich an etwas Ungewöhnliches zu erinnern oder um herauszufinden, ob etwas Alltägliches vielleicht ein versteckter Schlüssel für den Fortschritt im Rätsel sein könnte. Das Vorankommen ist nicht allzu schwierig und ich bin nie wirklich stecken geblieben. Rätselpuristen werden vielleicht etwas dagegen haben, dass es so einfach ist, das Spiel zu beenden, aber ich finde, dass es im Zeitalter der kurzen Aufmerksamkeitsspannen eine ausreichende Herausforderung darstellt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Insgesamt sind die schöne Grafik, das Erzähltempo und die reaktionsschnelle Steuerung großartig. Manche Leute mögen vielleicht die Aufforderungen nicht, die von Zeit zu Zeit auftauchen, um Euch beim Spielfortschritt zu helfen, aber ich mag solche sanften Stupser.

Ladet Midnight Girl aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Pzizz (Android & IOS)

Manchmal spielt das Leben nicht nach unseren Regeln, und der Schlaf bleibt trotz Erschöpfung aus. Während viele Apps Abhilfe versprechen, sticht Pzizz als schlanke Lösung hervor. Sie zielt darauf ab, den Schlafprozess zu erleichtern und die Schlafqualität zu verbessern, sodass man morgens erholt aufwacht. Diese App könnte besonders für jene hilfreich sein, die gelegentlich mit Einschlafproblemen kämpfen.

Pzizz verwendet so genannte "Dreamscapes", eine Mischung aus Musik, Sprachausgabe und Soundeffekten, die speziell auf der Grundlage neuester klinischer Forschungen entwickelt wurden. Somit könnt Ihr im Handumdrehen ins Traumland eintauchen oder tagsüber ein paar dringend benötigte Nickerchen machen.

Die Benutzeroberfläche ist einfach. Ihr könnt zwischen Sleep, Nap und Focus wählen. Focus wird nur freigeschaltet, wenn Ihr Euch entscheidet, Geld für ein Abonnement auszugeben. Im Grunde hilft es Euch, in die "Zone" zu kommen und Eure Produktivität mit der richtigen Audioumgebung zu steigern. Mit einem Paar Kopfhörer funktioniert das wohl besser.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,99€ - 69,99€) / Konto erforderlich: Nein

Behaltet mit Pzizz einen ruhigen Kopf und begebt Euch in ein Reich der Entspannung. / © nextpit

Die Module "Nap" und "Sleep" funktionieren in etwa gleich, auch wenn ersteres kürzer ist, als es sein sollte. Ihr wählt die Dauer aus und lasst Euch von Pzizz so schnell wie möglich ins La-La-Land entführen. Ihr könnt die Art der Erzählung und die Traumlandschaften wählen, die Ihr mögt.

Ladet Pzizz aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

5 Minute Journal (Android & IOS)

Die Dankbarkeit wird in unserem hektischen Alltag oft übersehen. Die vorherrschende "Was habe ich davon?"-Mentalität hat unser Mitgefühl geschwächt. Doch das Zählen unserer Segnungen – nicht nur in Geld – kann das Wohlbefinden erheblich steigern. Eine App wie das 5-Minuten-Journal hilft mir dabei, indem sie die positive Psychologie nutzt, um in nur wenigen Minuten täglich glücklicher zu werden.

Ich kann selbst entscheiden, ob ich früh am Tag oder spät am Abend darüber nachdenke. Besonders gefällt mir, dass ein inspirierendes Zitat auf dem Startbildschirm erscheint, das mir hilft, meine Gedanken in eine positivere Richtung zu lenken. Es gibt auch ein Gefühlsbewertungssystem, mit dem ich verfolgen kann, wie ich mich an einem bestimmten Tag fühle. So kann ich nach einer Weile zurückblicken und mich objektiver betrachten, anstatt in einer Wolke der Depression zu verharren.

Die Benutzeroberfläche ist extrem einfach und leicht zu bedienen. Ich brauche nur ein paar Minuten, um meine Einträge zu aktualisieren, und sie hilft mir, meine Gedanken in die richtige Richtung zu lenken, bevor ich mich auf den Rest des Tages stürze. Alles in allem finde ich, dass es ein intuitives Journaling-Erlebnis ist, das man sich aneignen kann, wenn einem die bisherigen Journaling-Apps nicht gefallen haben.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (4,99 € - 99,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Nehmt Euch eine Auszeit, um über den Tag nachzudenken und zurückzuschauen, wie weit Ihr gekommen seid. / © nextpit

Es gibt keinen Geldbetrag, den Ihr für Euer geistiges Wohlbefinden ausgeben könnt. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, ob die Zahlung eines Abonnements eine kleine Investition für die längerfristige geistige Gesundheit ist. Ich hoffe, dass ich in zukünftigen Versionen mehr Fotos pro Tag hinzufügen kann, denn es gibt Momente, in denen es im Leben aufwärtsgeht, und an die möchte ich mich gerne erinnern. Alles in allem: sehr empfehlenswert!

Ladet 5 Minute Journal aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Supzy (Android & IOS)

Nicht noch eine Dating-App? An neuen Dönerläden, die in Berlin aus dem Boden schießen, mangelt es ja auch nicht, oder? Supzy war früher unter dem Namen BeFriend bekannt und ist eine App, die Euch hilft, andere Menschen in Eurer Umgebung kennenzulernen. Die App hilft Euch, Menschen mit ähnlichen Interessen zu finden und schnell neue Freundschaften zu schließen. Schließlich kann der Umzug in eine neue Stadt oder einen neuen Ort eine beängstigende Erfahrung sein, wenn Ihr allein seid und keinen sozialen Kreis habt, der Euch emotional unterstützt.

Was macht Supzy anders? Nun, ich finde ehrlich gesagt keinen offensichtlichen Unterscheidungsfaktor zu anderen Dating-/Freundschafts-Apps. Wenn ich es ganz nüchtern betrachte, würdet Ihr wahrscheinlich auf die gleichen Profile in anderen ähnlichen Apps treffen. Wenn Ihr sie durchstöbert und Kontakt aufnehmt, funktioniert es genauso.

Ihr könnt jedoch Sprach- und Videoanrufe tätigen, was die Angst vor einem Treffen verringert, da Ihr genau wisst, wie die andere Person am Telefon aussieht. Das ist viel weniger unheimlich und ich mag diese Funktion, die zum Schutz für Euch beiträgt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (1,99 € - 19,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Wenn Ihr Euch an einem neuen Ort einsam fühlt, kann Supzy Euch vielleicht helfen, neue Freunde zu finden. / © nextpit

Es ermöglicht Euch auch, Euch mit anderen Menschen zu vernetzen, die die gleichen Interessen haben. Trotz der Bemühungen der Entwickler, die Nutzer zu überprüfen, kann es vorkommen, dass Ihr auf problematische Personen trefft. Einige könnten voreingenommen, diskriminierend oder aufdringlich sein. Es gibt keine perfekte Dating-/Freundschafts-App, also ist das ein Bereich, auf den Ihr Euch gefasst machen solltet, wenn Ihr die App ausprobiert.

Ladet Supzy aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

JustFit (Android & IOS)

Es ist schon Oktober und bevor Ihr Euch verseht, ist es wieder Zeit, das neue Jahr mit den üblichen Vorsätzen einzuläuten. Mit JustFit kann ich meine Fitnessreise beginnen, ohne eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio abschließen oder teure Geräte kaufen zu müssen - was haltet Ihr davon?

Ich gebe alle notwendigen Informationen ein und die App analysiert alle meine Daten, bevor sie mir einen maßgeschneiderten Plan anbietet, der mir hilft, meine Fitnessziele zu erreichen. Die Lektionen sind extrem einfach zu verstehen, was sie ideal für Anfänger macht.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (69,99 € für ein Jahresabonnement) / Konto erforderlich: Ja

Ihr wollt trainieren, seid aber immer noch zu faul, um von der Couch aufzustehen? Dann könnte JustFit genau das Richtige für Euch sein. / © nextpit

Mir gefällt, dass praktisch alle Übungen mit einer klaren Videoerklärung geliefert werden und dass man sie praktisch überall und jederzeit ausführen kann, auch wenn ich in einfacher Kleidung zu Hause bin! Das ist ideal für alle, die keine Zeit haben, ins Fitnessstudio zu gehen oder ein richtiges Trainingsprogramm im Freien zu absolvieren.

Einige der Pläne beinhalten Wall Pilates und Bauchtraining. Wenn Ihr 69,99 € für ein Jahresabonnement bezahlt, habt ihr natürlich vollen Zugriff auf die Funktionen der App.

Ladet JustFit aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Und das war's für heute! Wartet noch eine Woche, bis die nächste Ausgabe der Top 5 Apps der Woche veröffentlicht wird. Schaut dann wieder vorbei, um zu sehen, was wir für Euch auf Lager haben!