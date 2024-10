Mehr Möglichkeiten, die Bildschirmfreigabe sicher zu nutzen

In der neuesten Android 15 QPR1 (Quarterly Platform Release) Beta-Firmware (via Android Authority) können Nutzer/innen die Bildschirmfreigabe jetzt abrupt beenden, indem sie ihre Geräte sperren. Damit wird die ursprüngliche Steuerung, bei der die virtuelle Endetaste manuell gedrückt und die Aktion beim Beenden der Sitzung bestätigt werden muss, um eine Option und einen schnellen Fail-Safe-Button ergänzt.

Mit der neuen Methode wurde auch die Sicherheit deutlich verbessert. In der Vorgängerversion hatten Drittanbieter-Apps Zugriff auf das, was gerade auf Eurem Bildschirm angezeigt wurde, auch wenn Euer Gerät gesperrt war, ohne dass eine Kennzeichnung oder eine Erinnerung daran, dass die Bildschirmfreigabe noch läuft, vorhanden war.

In Android 15 QPR1 können Nutzer/innen eine Screen-Sharing-Sitzung automatisch beenden, indem sie ihr Gerät sperren. Die von Drittanbieter-Apps initiierte Bildschirmfreigabe wird ebenfalls unterschieden. / © Android Authority

Abgesehen von dieser Änderung hat Google die Funktion zur Bildschirmfreigabe um einige wichtige Funktionen erweitert. Zum Beispiel wird die Bildschirmfreigabe mit Drittanbietern jetzt durch Symbole und Text mit einer anderen Beschreibung im Pop-up-Fenster gekennzeichnet. Und kürzlich hat der Internet-Suchriese es möglich gemacht, auf die Bildschirmfreigabe-Steuerung über die Statusleiste zuzugreifen, ohne dass Eure Benachrichtigungen angezeigt werden.

Im Moment ist die Geste mit der Android 15 QPR1 Beta 2 verfügbar, und es wird erwartet, dass sie in der stabilen Version von QPR1 hinzugefügt wird. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass viele Hersteller diese Funktion rechtzeitig für ihre öffentlichen Android 15-Versionen übernehmen können. Daher könnte diese Funktion in Android 16 für eine größere Anzahl von Geräten verfügbar sein.

Googles Pixel-Geräte sollten das finale Android QPR1 bis Dezember 2024 erhalten. Das Update wird auch einige Qualitätsverbesserungen enthalten, darunter verschiedene Fehlerbehebungen und Optimierungen.

Welche Android-Version benutzt Ihr? Habt ihr die Screensharing-Funktion auf Eurem Android-Gerät schon einmal ausprobiert? Erzählt uns von Euren Erfahrungen.