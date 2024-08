Darum wird Screen Mirroring von Samsung-Handys auf Windows-PCs einfacher

Android-Smartphones, einschließlich der Galaxy-Geräte von Samsung , unterstützen seit langem die Bildschirmspiegelung auf Windows-PCs, wobei es im Laufe der Jahre Verbesserungen gab. Mit One UI 6 auf Android 14 wurde jedoch eine neue Einschränkung eingeführt, die das Spiegeln unpraktisch macht. Samsung behebt dieses Problem jetzt mit One UI 6.1.1.

Bei Windows 10 und Windows 11 erfolgt die Einrichtung des Pairings immer über die Phone Link App, die auf Android- und Windows-Computern installiert ist. Damit können Nutzer/innen Nachrichten verwalten, Anrufe annehmen, Apps ausführen oder den Bildschirm ihres Handys direkt auf ihrem Laptop oder PC spiegeln.

Vor Android 14 musste die Spiegelung einer App auf einem Samsung Galaxy-Telefon in Windows nur einmal durch einen "Jetzt starten"-Button auf dem Handy bestätigt werden. Nach dem Update auf One UI 6 müssen Nutzer/innen bei jeder App-Spiegelung auf eine Schaltfläche tippen, um die Erlaubnis zu erteilen, was für Verwirrung sorgte.

Ein vereinfachter Prozess für das Streaming von Apps auf One UI 6.1.1

Wie der Entwickler Mishaal Rahman auf Android Authority herausgefunden hat, wurde dieses Problem in One UI 6.1.1 behoben. Dies wurde auf den neuesten Samsung Galaxy Z Fold 6 (Test) und Galaxy Z Flip 6 (Test) faltbaren Handys getestet, die mit der genannten Firmware laufen.

Das häufige Pop-up-Problem wurde auf die MediaProject-API in der Link-App für Windows zurückgeführt. Diese API wurde für Bildschirmaufnahmen und Casting entwickelt. In früheren Android-Versionen verwendete Microsoft die MediaProject-API jedoch auch für Dienste und Apps, die nicht gestreamt oder gecastet werden.

Der neue Pop-up-Dialog bei der Verwendung von Bildschirmspiegelung oder App-Streaming auf dem Galaxy Z Fold 6 mit One UI 6.1.1. / © Android Authority

Google hat das Schlupfloch in Android 14 geschlossen, das dazu führte, dass Apps bei jedem Start eine Bestätigung verlangten. Glücklicherweise hat Microsoft das Problem schnell behoben, und zwar in One UI 6.1.1.

Laut Rahman verwendet Microsoft jetzt die Companion App Streaming APIs von Google anstelle der MediaProject API. Diese neuen APIs bieten mehr Flexibilität, da sie nur eine einmalige Erlaubnis für App Mirroring oder Screencasting erfordern und gleichzeitig die gleiche Sicherheit auf Android-Geräten gewährleisten.

Es gibt noch kein bestätigtes Datum, wann Samsung das One UI 6.1.1 Update auf andere Galaxy-Geräte ausrollen wird, aber Gerüchten zufolge könnte es irgendwann im August erscheinen.

