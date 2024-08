Ihr steht auf Fun-Racer, könnt aber Super Mario und seine Bande nicht mehr ertragen? Dann könnte Disney Speedstorm was für Euch sein. Sind RPGs eher Euer Ding, dann solltet ihr Euch Waven näher ansehen. Außerdem haben wir eine Meditations-App, eine App zur Überwachung Eurer Gesundheit und einen Negativ-Scanner für Euch!

Disney Speedstorm (Android & iOS)

Fun-Racer kann es einfach nie genug geben. Das gilt erst recht, wenn eine starke Lizenz dahintersteckt. Disney kann hier also Micky und Donald, Buzz Lightyear, Stitch, Mogli und viele mehr ins Rennen schicken. Ihr kennt den Ablauf: Ihr könnt Euch mit der Zeit weitere Charaktere, Modi und Strecken freischalten, einige sind möglicherweise lediglich kostenpflichtig zu haben.

Das Streckendesign, die Grafik an sich und auch die musikalische Untermalung gefallen mir auf Anhieb. Da hat Gameloft, die den Titel, den es bereits für alle großen Konsolen und Windows gibt, gute Arbeit geleistet.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja, 1,99 €–99,99 € / Konto erforderlich: Ja

Bei der Fahrphysik fühle ich mich stark an Games wie Asphalt erinnert und so wirkt Disney Speedstorm auf mich, als hätten Asphalt und Mario Kart ein Kind miteinander gezeugt. Hoher Spaßfaktor jedenfalls, also schaut Euch das Game daher unbedingt mal an.

Ladet Disney Speedstorm aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

The Way: Meditation Path (Android & iOS)

Die App The Way, die 2022 auf den Markt kam, erregte kürzlich meine Aufmerksamkeit, als ich nach einer strukturierten Meditations-App suchte. Unter den unzähligen Optionen sticht The Way hervor, denn sie bietet eine geführte Reise mit Zen-Meister Henry Shukman. Es ist, als hätte man jeden Tag ein privates Treffen mit dem Zen-Meister.

The Way zeichnet sich durch die Einfachheit aus, mit der die App uns durch die Meditationsreise führt. Der strukturierte, langfristige Ansatz der App macht es leicht, einem konsequenten Weg zu folgen. Die ersten Sitzungen sind kostenlos und ermöglichen es, ein Gefühl für die App zu bekommen, bevor wir uns festlegen.

Ich nutze die App bereits seit einiger Zeit, und obwohl sie sich zunächst ähnlich anfühlte wie andere Meditationsdienste, berührte mich Shukmans persönliche Geschichte wirklich und machte meine Erfahrung irgendwie einzigartig. Was mir besonders gefällt, ist, dass der ganzheitliche Ansatz der App über die Vermittlung von Meditationstechniken hinausgeht. Bei vielen Sitzungen war ich tief entspannt und konzentriert. Ich glaube, sowohl Anfänger als auch erfahrene Meditierende können von dieser App profitieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Die Way-App war eine wunderbare Entdeckung, weil sie die Meditation strukturierter macht und mir ein Gefühl der Erfüllung gibt. / © nextpit

Wie bereits erwähnt, bietet The Way die ersten 30 Meditationssitzungen kostenlos an – eine Kreditkarte ist nicht erforderlich. Wenn Ihr das volle Programm nutzen wollt, könnt Ihr es für 9,99 Euro monatlich oder 79,99 Euro jährlich abonnieren. Und wenn Ihr Euch das Abo nicht leisten könnt, bietet The Way sogar ein Stipendienprogramm an. Ich bin beeindruckt!

Ladet The Way: Meditation Pathh aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Photomyne (Android & iOS)

Ihr habt noch tonnenweise alte Foto-Negative oder sogar alte, belichtete Glasplatten zu Hause? Um diese zu digitalisieren und zu entwickeln, benötigt Ihr keine Dunkelkammer und auch keinen Negativscanner, denn: "There's an app for that." – und Ihr habt am nächsten Schlechtwettertag etwas zu tun.

Mit Photomyne könnt Ihr die Negative ganz einfach abfotografieren. Das klappt am besten, wenn diese von hinten beleuchtet sind, und das möglichst gleichmäßig. An einem Regentag könnt Ihr die Negative beispielsweise gegen den wolkenverhangenen Himmel halten. Oder Ihr besorgt Euch eine Milchglasscheibe, die Ihr von unten beleuchtet.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Photomyne ist eine App zum Digitalisieren analoger Fotos und fokussiert sich insbesondere auf Negative. / © nextpit

Eure eingescannten Fotos könnt Ihr anschließend vom Negativ ins Positiv konvertieren. Alte Schwarzweißfotos färbt die App sogar per Fingertipp ein – dank künstlicher Intelligenz natürlich. Dank KI könnt Ihr außerdem auch neue Fotos komponieren, auf denen Ihr zwei beliebige Personen zusammenbringt. Ihr braucht nur drei Fotos je Person, und habt dann beispielsweise ein Portrait mit Eurem jüngeren Selbst.

Wenn Ihr die Werbung aus der App verbannen möchtet und auf zusätzliche Feature wie die volle Auflösung oder die KI-Portraits zugreifen möchtet, dann braucht Ihr ein Abo. Das kostet Euch 17,99 Euro im Monat oder 33,99 Euro pro Jahr – ein Lifetime-Abo kostet 229 Euro. Ihr könnt die Pro-Version drei Tage lange kostenlos ausprobieren.

Ladet Photomyne aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Waven (Android & iOS)

Die nächste App-Empfehlung ist das Game “Waven”. Was Waven besonders auszeichnet, ist die Mischung aus Rollenspiel- und Strategie-Elementen. Ihr wählt eine Klasse und spezialisiert Euch auf einen bestimmten Spielstil. Hier stehen Euch Nahkämpfer, Fernkämpfer oder Magier zur Auswahl. Jede Klasse bietet einzigartige Fähigkeiten und Spielmechaniken, die von Euch individuelle Taktiken erfordern.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Wählt zwischen mehreren Charakteren in Waven. / © nextpit

Das Kampfsystem ist rundenbasiert, was Waven einen strategischen Aspekt verleiht. Ihr müsst Eure Züge sorgfältig planen, um Gegner zu besiegen, was dem Spiel eine tiefere Ebene verleiht als viele andere mobile RPGs. Außerdem sorgen die einzelnen Spielfiguren dafür, dass das Spiel authentisch bleibt.

Jeder Zug muss gut durchdacht sein von Euch. / © nextpit

Ladet Waven aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Der soziale Aspekt kommt dabei nicht zu kurz. Ihr könnt Euch in Gilden zusammenschließen, an kooperativen Quests teilnehmen oder in PvP-Kämpfen gegeneinander antreten. Gut gefällt mir der Mix aus Free-to-Play-Erfahrung und optionalen In-Game-Käufen. Das Suchpotenzial garantiert!

Medicine Pro - Health Log (Android & iOS)

Medicine Pro - Health Log ist eine mobile Anwendung, mit der Ihr Eure Medikamenteneinnahme verwaltet. Sie ermöglicht es Euch, Rezepte zu verfolgen, Erinnerungen zu setzen, damit Ihr keine Einnahme verpasst, und detaillierte Informationen über alle Medikamente abzurufen, die Ihr einnehmt. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche vereinfacht die App das tägliche Medikamentenmanagement, egal ob für Euch selbst oder einen geliebten Menschen.

Die App bietet außerdem fortschrittliche Funktionen wie das Scannen von Medikamenten-Barcodes zur automatischen Erkennung sowie intelligente Benachrichtigungen, die sich an Euren Zeitplan anpassen. Ihr könnt Eure Erinnerungen an Eure Bedürfnisse anpassen, indem Ihr genaue Intervalle festlegt oder Benachrichtigungen für die Einnahme von Medikamenten vor oder nach den Mahlzeiten konfiguriert.

Die Medicine Pro App ermöglicht es Euch, Eure Gesundheit auf vielfältige Weise zu überwachen. / © nextpit

Preis: 2,49 € / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Neben der Medikamentenverwaltung enthält My Medication Pro auch Tools zur täglichen Überwachung der Gesundheit. Ihr könnt Eure Vitalparameter wie Blutdruck oder Blutzuckerspiegel aufzeichnen und die Entwicklung eures Gesundheitszustands über einen längeren Zeitraum verfolgen. Es ist eine unverzichtbare Anwendung für alle, die ihre Gesundheit proaktiv und organisiert in den Griff bekommen wollen.

Ladet Medicine Pro - Health Log aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

