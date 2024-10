MediaMarkt bietet für kurze Zeit das Honor 200 Pro mit passendem Freenet-Tarif an. Beim Handyvertrag erwarten Euch 17 GB Datenvolumen und der 5G-Mobilfunkstandard. Besonders spannend ist hier der richtig geringe monatliche Grundpreis von nur 9,99 Euro. Wir haben uns das Angebot genauer für Euch angeschaut und verraten Euch, ob sich das Ganze wirklich lohnt.

Preislich orientiert sich das Honor 200 Pro eigentlich an der oberen Mittelklasse (Bestenliste). Derzeit kostet Euch das Smartphone noch mindestens rund 570 Euro im Netz. Bei MediaMarkt ist jetzt allerdings ein richtig spannender Deal für den Midranger aufgetaucht. Weniger als 10 Euro im Monat verlangt der Elektronikfachmarkt, wenn Ihr hier einen bestimmten Handyvertrag im Telefónica-Netz abschließt.

Honor 200 Pro: Starke Kamera und OLED-Display

Erst im Juli 2024 hat Honor seinen neuen Mittelklasse-Kandidaten ins Rennen geschickt. Das OLED-Display ist gebogen, bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz und erreicht eine maximale Helligkeit von 4.000 Nits. Ein weiteres Highlight ist das ausgezeichnete Kamera-Modul. Eine 50-MP-Hauptkamera, sowie jeweils 12 MP bei der Ultraweitwinkel- und Makrokamera sorgen für richtig gute Bilder. Hier gesellt sich zudem noch ein 2,5-faches Teleobjektiv mit einer Auflösung von 50 MP hinzu.

Bein der Telekamera des Honor 200 Pro handelt es sich um eine normale Stacked-Kamera (nicht periskopisch). / © nextpit

Der Akku fasst satte 5.200 mAh und lässt sich mit bis zu 100 W über Kabel und 66 W ohne Kabel wieder aufladen. Beim Prozessor findet sich auch echte Klasse. Der Hersteller setzt hier auf einen Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 mit einer einzigen Speicherkonfiguration. 12 GB RAM und 512 GB Flash-Speicher finden sich beim Midranger. Warum das Honor 200 Pro in unserem Test dennoch nicht die volle Wertung erhielt, verrät Euch mein Kollege Rubens.

Honor 200 Pro mit Handyvertrag nur 9,99 € im Monat – Lohnt sich das?

Das Smartphone gibt es, wie bereits erwähnt, besonders günstig in Verbindung mit der "Telefónica Allnet Flat 10 + 7 GB" von Freenet. Hier stehen Euch, wer hätte es gedacht, 17 GB Datenvolumen sowie eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s zur Verfügung. Hinzu kommt, dass Ihr Euch im 5G-Netz des Providers befindet. Dafür zahlt Ihr dann nur 9,99 Euro im Monat, sowie einmalig 49 Euro für das Smartphone, 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und noch einmal 4,95 Euro für den Versand.

Honor-Deal im Tarif-Check Tarif Telefónica Allnet Flat Datenvolumen 17 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 9,99 € Einmalige Kosten 93,94 € Gesamtkosten 333,70 € Reguläre Gerätekosten 566,99 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 9,72 € Zum Angebot*

Einen Wechselbonus bietet das Angebot zwar nicht, allerdings zahlt Ihr hier nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten gerade einmal 333,70 Euro. Das ist vor allem deshalb spannend, weil das Honor 200 Pro gerade nicht für weniger als 566,99 Euro zu haben ist. Selbst der bisherige Bestpreis von 495 Euro lag deutlich höher. Dadurch entsteht eine effektive Ersparnis von 9,72 Euro monatlich.

Normalerweise würde das Honor 200 Pro in unserer Liste der besten Smartphones unter 1.000 Euro an der harten Konkurrenz scheitern. Bei den Top-Handys unter 400 Euro sieht die Sache jedoch anders aus. Seid Ihr also auf der Suche nach einem richtig günstigen, aber bockstarken Midranger, macht Ihr mit diesem Angebot absolut nichts falsch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Würdet Ihr Euch das Honor 200 Pro für 333,70 Euro ohne Tarif kaufen? Lasst es uns wissen!