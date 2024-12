Egal, ob Ihr auf der Suche nach einem unterhaltsamen Spiel oder einem hilfreichen Produktivitätswerkzeug seid, wir haben eine Auswahl von fünf außergewöhnlichen Apps und Spielen zusammengestellt, die sowohl für Android- als auch für iOS-Plattformen getestet wurden.

Wenn Ihr eine Vorliebe für Strategiespiele habt, dann wird euch Total War: EMPIRE sicherlich auf Trab halten, wenn Ihr versucht, Eure Feinde im Kampf zu überlisten. In After Inc. müsst Ihr versuchen, in einer postapokalyptischen Siedlungsumgebung zu überleben. Notewise - Notes & PDF ist mehr als nur eine App, die die Art und Weise, wie Ihr Dinge digital notiert, neu definiert.

Tune.fm behauptet, eine bahnbrechende Web3-Musikstreaming-Plattform und ein Marktplatz für digitale Assets zu sein, der die Monetarisierung von Künstlern neu definiert. MyPossibleSelf: Mental Health will Euer Begleiter sein, der euch bei Angst, Schlaf, Stress, Depressionen und Wohlbefinden hilft, ohne eine Bombe zu kosten.

Wenn Ihr auch neugierig darauf seid, wirklich kostenlose Apps und Spiele für eine begrenzte Zeit zu entdecken (normalerweise sind sie kostenpflichtig), solltet ihr unsere Rubrik "Kostenlose Apps der Woche" nicht verpassen, die wir zweimal pro Woche für euch aktualisieren!

Total War: EMPIRE (Android & iOS)

Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut Smartphones (Bestenliste) in der Lage sind, Spiele zu spielen, die vor nicht allzu langer Zeit noch den Konsolen und dem PC vorbehalten waren. Total War: EMPIRE ist ein großartiges, rundenbasiertes Strategiespiel, in dem Ihr große Mächte in einem Rennen um die Weltherrschaft über den Globus anführt.

Wie bei jedem Strategiespiel gibt es zahlreiche Überlegungen zu berücksichtigen: Ob Ihr die harte Diplomatie oder den sanfteren Ansatz wählt, welche Art von Krieg Ihr führt, wie Ihr die Meere kontrolliert, indem Ihr ein tadelloses Timing habt und die Windrichtung berücksichtigt - es gibt einfach so viele Aspekte zu berücksichtigen, dass es eine Weile dauern wird, bis Ihr dieses Spiel vergessen habt.

Das Kampfsystem ist gewöhnungsbedürftig, was angesichts der Tiefe des Spiels auch völlig in Ordnung ist. Allerdings ist die KI der Einheiten nicht besonders geschickt, so dass diejenigen, die eine Herausforderung suchen, dieses Spiel vielleicht ein bisschen zu leicht finden. Noch einmal: Ein Spiel dieser Größenordnung wäre mit einer physischen Steuerung besser bedient, also solltet Ihr Euch vielleicht erst einmal an die Touchscreen-Steuerung gewöhnen, denn sie erfordert eine Lernkurve, die für einige steiler sein dürfte, für andere weniger.

Preis: 17,99 € (Android) / 19,99 € (iOS) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Am besten nehmt Ihr eine Powerbank mit, wenn Ihr unterwegs seid und dieses Spiel spielt, denn ein Spiel wie dieses verbraucht mit Sicherheit eine Menge Saft von Eurem Smartphone. Andernfalls würde ich empfehlen, das Spiel zu spielen, während Euer Handy eingesteckt ist!

Ladet Total War: EMPIRE aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Notewise: Notizen & PDF (Android & iOS)

Apps für Notizen scheint es heutzutage wie Sand am Meer zu geben, aber hin und wieder gibt es etwas, das alles neu und aufregend erscheinen lässt. Notewise - Notes & PDF ist so eine App, die mehr ist als nur eine App, sondern eine digitale Plattform für spontane Brainstorming-Sitzungen. Zumindest sehe ich das so.

Ich denke, dass ein Smartphone mit einem größeren Display viel sinnvoller ist, da es viel Platz zum Kritzeln oder zum Aufschreiben mit dem Finger bietet. Skizzen lassen sich mühelos anfertigen, und selbst in der kostenlosen Version stehen dem Nutzer mehr als genug grundlegende Optionen zur Verfügung, um unterwegs produktiv zu sein.

Als Linkshänder weiß ich genau, dass ich mir beim Skizzieren die Handfläche schmutzig machen kann, aber diese App verfügt über eine Handflächenabweisungs-Technologie, die Euch beim Schreiben oder Skizzieren hilft, da sie echtes Papier simuliert. Beachtet, dass es nur 10 kostenlose Notizen für jeden Nutzer gibt. Wenn Ihr also mehr haben wollt, könnt Ihr alte Notizen löschen (nachdem Ihr sie in die Cloud oder lokal exportiert habt), um Platz für neue zu schaffen. Alternativ wird eine kleine Gebühr fällig, um mehr Notizen zu speichern.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (2,49 € - 89,99 €) / Konto erforderlich: Keines

Schreibt mit Notewise ganz natürlich Notizen auf dem Smartphone. / © nextpit

Es hilft natürlich auch, dass diese App einer der Gewinner des Google Play Best of 2024 ist. Mit anderen Worten: Sie wurde bereits von zahlreichen anderen Menschen genutzt, die sie als nützlich für ihren Alltag empfunden haben, und das kann ich nach der Nutzung bestätigen!

Ladet Notewise: Notes & PDF aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Tune.fm (Android & iOS)

Musik zu machen ist nicht einfach, erst recht nicht, wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdienen will. Deshalb wurde Tune.fm entwickelt, in der Hoffnung, die Musikindustrie so zu verändern, dass Musiker/innen die Kontrolle über ihre Einnahmen zurückgewinnen können. Tune.fm nutzt die Blockchain-Technologie von Hedera Hashgraph, damit alle Künstler/innen eine faire Entlohnung erhalten. Natürlich ist das alles im Hintergrund, aber was ist mit dem Gelegenheitshörer wie mir?



Tune.fm funktioniert anders, je nachdem, wer Ihr seid. Deshalb müsst Ihr bei der Einrichtung der App angeben, ob Ihr ein Hörer, ein Künstler, ein Label oder etwas anderes seid. Sobald Ihr die relevanten Informationen eingegeben habt, wird Euch die Startseite mit verschiedenen Kategorien wie Top Artists, Featured Collectible Drops, Hit Songs, Trending Albums und mehr angezeigt!

Das ist natürlich eine Alternative zu den Mainstream-Musikstreaming-Apps, auf denen nur die großen Künstler zu finden sind. Hier findet Ihr vielseitigere und unabhängige Künstlerinnen und Künstler, die versuchen, ihren Weg in der Musikwelt zu finden, ohne einseitigen Verträgen oder unfairen Klauseln der großen Plattenfirmen zu unterliegen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Hört Musik auf eine ganz andere Art und Weise, bei der aufstrebende Künstler/innen ihren großen Durchbruch haben könnten! / © nextpit

Es lohnt sich auf jeden Fall, nextpit auszuprobieren, wenn Ihr euren Musikgeschmack jenseits der üblichen Musikstreaming-Apps und -Kanäle erweitern wollt. Wer weiß? Vielleicht entdeckt Ihr hier ja eure nächsten Lieblingskünstler.

Ladet Tune.fm aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

MyPossibleSelf: Mentale Gesundheit (Android & iOS)

Alles, was gemessen werden kann, kann auch verbessert werden. Ich denke, dieser Grundsatz gilt auch, wenn es um die eigene Wellness-Reise geht. Mit MyPossibleSelf: Mental Health habe ich eine schicke App gefunden, mit der ich meine Stimmungen verfolgen kann, die mir hilft, einen 15-Minuten-Block für ungestörtes Denken festzulegen, meinen Schlaf zu bewerten, meine körperliche Aktivität zu verfolgen und vieles mehr! Alles in allem ist es wie eine digitale Anlaufstelle, die mir hilft, mich zusammenzureißen, wenn es draußen zu hektisch wird.

Die Grafiken und die Benutzeroberfläche sind sehr benutzerfreundlich, so dass ich mich leicht zurechtfinde und genau dorthin gehen kann, wo ich will. Von Atemübungen bis hin zu Podcasts über verschiedene Wellness-Themen, die mir mit einer beruhigenden Stimme dabei helfen, den richtigen Kopf zu finden - das ist alles sehr schön. Das tägliche Protokollieren meiner Mahlzeiten und Getränke hilft mir auch dabei, nicht zu viel Koffein zu konsumieren.

Ich fand MyPossibleSelf: Mental Health von Anfang an einzigartig, denn die App begrüßt mich nicht mit der üblichen Anmeldeseite, auf der ich aus verschiedenen Kategorien wählen kann. Vielmehr verfolgt die App einen persönlicheren Ansatz durch einen Chatbot, der eine erfrischende Abwechslung zu all den anderen Apps da draußen darstellt. Ein paar Karten mit zufälligen Wellness-Tipps könnten auch ganz nützlich sein.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Mit dieser App werdet Ihr Euch gut zurechtfinden, um Euch auf dem Laufenden zu halten. / © nextpit

Durch die Kommunikation im Gesprächsstil fühlte ich mich sofort entwaffnet und gab bereitwillig mehr von meinen persönlichen Informationen preis, als mir normalerweise lieb gewesen wäre. Ich überlasse das deinen eigenen Vorlieben!

Ladet MyPossibleSelf: Mental Health aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

After Inc. (Android & iOS)

Es gibt nichts Schöneres, als sich unmöglichen Chancen zu stellen und sie zu überwinden. Das ist wohl das Reizvolle an After Inc., einem Spiel, in dem Ihr nach einer Zombie-Apokalypse den Wiederaufbau einer Zivilisation leitet. Dieser "Mini 4x"-Titel bietet eine Mischung aus strategischer Simulation und Survival-City-Builder, die einfach zu spielen ist und Spaß macht. Ich habe ungewollt mehr Stunden in das Spiel investiert, als ich sollte!

Das Spiel After Inc. verlangt von Euch, dass Ihr ein hartes Herz habt oder das Leben praktisch angeht. Das sind keine leichten Entscheidungen, vor allem nicht für jemanden wie mich, der beim Anblick eines Welpen dahinschmilzt. Habe ich das Zeug dazu, Hunde in den verzweifeltsten Momenten zu einer Nahrungsquelle zu machen? Was ist mit Kindern, werden sie zu einem unerschwinglichen Luxus?

Ich schicke Dorfbewohner aus, um die Ruinen zu erkunden und nach Ressourcen zu suchen, und hoffe, dass sie sicher zurückkehren. Ich muss auch dafür sorgen, dass die Zombieplage, die von Zeit zu Zeit auftritt, ausgerottet wird und dass meine kleine Sackgasse mitten im Nirgendwo gedeiht. Ach ja, wir sind auch den Launen des unberechenbaren Wetters ausgesetzt, das unsere Ernten verwüsten kann.

Preis: 1,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (4,99 € - 19,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Mit 5 Anführern zur Auswahl, die alle sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben, braucht es vielleicht mehrere Durchläufe, um herauszufinden, welcher am besten zu Euch passt. Wenn Ihr auf Bestrafung steht, dann seid bereit, etwas Geld auszugeben, um den mega-brutalen Schwierigkeitsgrad freizuschalten!

Ladet After Inc. aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Damit sind wir am Ende unserer Liste für diese Woche angelangt. Wir freuen uns darauf, nächste Woche eine neue Auswahl der Top 5 Apps der Woche zu präsentieren.