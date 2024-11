In der heutigen Folge gab es für mich direkt was zu lernen: Für mich waren Trendforscher und Zukunftsforscher nämlich Begriffe, die ich weitestgehend synonym genutzt habe. Diesen kleinen, aber feinen Unterschied bekommt Ihr in der neuen Folge des überMORGEN-Podcasts erklärt, bevor dann in die tatsächlichen Trends von morgen eingestiegen wird. Surprise, surprise: KI spielt dabei unter anderem eine Rolle. Wir erfahren aber auch, wie man überhaupt diese kommenden Trends ermittelt, die erst morgen abheben.

In der Donnerstagsfolge gibt es wie immer Auszüge aus dem Gespräch, das komplette Interview vom Samstag haben wir Euch unten natürlich ebenso verlinkt. Daneben geht es in der Donnerstagsausgabe auch nochmal um alles, was Qualcomm bei seinem Event auf Hawaii auch neben dem Snapdragon X Elite zeigen konnte und es wird geklärt, wieso es überhaupt noch so viele Telefonzellen gibt.

Natürlich gibt es die neue Folge des überMORGEN-Podcasts bei Spotify, bei Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut bitte gerne direkt bei inside digital vorbei, wenn Ihr mehr über Host Johanna wissen wollt, auf der Suche nach den Links zu den unterstützten Plattformen seid – oder einfach dort direkt eine der Podcast-Folgen hören wollt.

Viel Spaß beim Hören, und Euch allen ein tolles Wochenende – ich riskiere jetzt auch mal einen Blick in die Zukunft und verrate Euch: Jau, nächsten Samstag gibt es eine neue Folge der Casa Casi, Eurer liebsten Podcast-WG.