50 GB für nur 9,99 Euro: Unschlagbare Tarifangebote von Mega SIM

Handytarife gibt es vermutlich mehr, als Ihr glaubt. Neben den drei größten Providern Telekom, Vodafone und o2 gibt es auch zahlreiche Discount-Provider. Diese verwenden jeweils ein Netz der Top-Anbieter. Im Falle von Mega SIM ist es das Telefónica-Netz, in dem Ihr Euch bei o2 bewegt. Allerdings sind die Handyverträge der Discounter deutlich günstiger. So winken etwa 280 GB Datenvolumen für gerade einmal 19,99 Euro monatlich.

Affiliate Angebot Mega SIM Alle Tarife auf einen Blick

Black Week bei Mega SIM

Mega SIM senkt die Preise für gleich mehrere Handytarife – und das dauerhaft, falls Ihr die Tarife jetzt abschließt. Das hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber vielen anderen Angeboten. Denn oftmals erhöht sich die monatliche Grundgebühr nach Ablauf der Mindestlaufzeit. Hier ist das jedoch nicht der Fall. Außerdem könnt Ihr frei über Eure Mindestlaufzeit entscheiden: Ihr habt die Wahl zwischen einer monatlichen Kündigungsfrist und einer Vertragsbindung von zwei Jahren. Im Falle der zweijährigen Laufzeit spart Ihr Euch die Anschlussgebühr in Höhe von 19,99 Euro.

Noch mehr Angebote: Weitere Verträge findet Ihr in unserer o2-Tarifübersicht

Aber kommen wir nun zu den Tarif-Highlights. Für preisbewusste Nutzer ist die Allnet-Flat mit 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Telefónica ein starkes Angebot. Denn hierfür zahlt Ihr nur 9,99 Euro pro Monat. Das sollte den meisten für den Alltag mehr als ausreichen. Seid Ihr wirklich viel unterwegs und möchtet viele Filme, Videos und Co. in hoher Auflösung schauen, könnte aber auch ein Tarif mit mehr Datenvolumen etwas für Euch sein. So gibt es etwa 140 GB für 16,99 Euro im Monat oder 280 GB für 19,99 Euro im Monat.

Doch lieber unbegrenztes Datenvolumen?

Möchtet Ihr gar keine Datensorgen mehr haben oder arbeitet viel von unterwegs aus, könnte sich auch ein Unlimited-Tarif für Euch lohnen. Für nur 24,99 Euro pro Monat surfst Ihr komplett unbegrenzt im stabilen 5G-Netz und seid so auch für die Zukunft bestens abgesichert. Bedenkt allerdings, dass Ihr Euch zwar im Netz der Telefónica befindet, allerdings auf eine reduzierte Downloadbandbreite zurückgreifen müsst. Wie diese aussehen und die wichtigsten Tarif-Daten haben wir nachfolgend für Euch zusammengefasst.

Allnet Flat 35+15 GB Allnet Flat 140 GB Allnet Flat 280 GB o2 Mobile Unlimited Smart Netz Telefónica Telefónica Telefónica Telefónica Datenvolumen 50 GB 140 GB 280 GB Unbegrenzte Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 15 MBit/s 4G/5G 5G 5G 5G 5G Mindestlaufzeit Monatlich kündbar

24 Monate Monatlich kündbar

24 Monate Monatlich kündbar

24 Monate Monatlich kündbar

24 Monate Monatliche Gebühr 9,99 € 16,99 € 19,99 € 24,99 € Anschlussgebühr Monatliche Laufzeit – 19,99 €

24 Monate Laufzeit – Entfällt Monatliche Laufzeit – 19,99 €

24 Monate Laufzeit – Entfällt Monatliche Laufzeit – 19,99 €

24 Monate Laufzeit – Entfällt Monatliche Laufzeit – 19,99 €

24 Monate Laufzeit – Entfällt Besonderheiten Dauerhafter Preis

Keine Datenautomatik Dauerhafter Preis

Keine Datenautomatik Dauerhafter Preis

Keine Datenautomatik Dauerhafter Preis

Keine Datenautomatik Effektive Kosten pro GB ~ 0,20 € ~ 0,12 € ~ 0,07 € - Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Nun kommt der spannende Teil. Die Rechnung der effektiven Kosten pro verbrauchten GB zeigt, dass Ihr bei der Variante mit einer Laufzeit von 24 Monaten sehr geringe Beträge zahlt. Allerdings gilt dies nur, wenn Ihr das gesamte verfügbare Inklusiv-Volumen aufbraucht. Im Endeffekt bleiben dennoch 9,99 Euro für den günstigsten Tarif und 24,99 Euro für die kostspieligste Variante, die von Eurem Konto abgebucht werden. Diese Rechnung dient also vor allem dazu, einen schnellen Vergleich anzustellen.

Dadurch wird vor allem deutlich, dass vor allem Vielsurfer hier voll auf ihre Kosten kommen. Falls Ihr also keine durchgehend hohe Download-Bandbreite benötigt, dafür jedoch viel Datenvolumen verbraucht, sind die Angebote von Mega SIM eine spannende Alternative.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Kennt Ihr Mega SIM bereits? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!