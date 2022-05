Vorsicht: Falsches Energiesparen kann Euren OLED-TV kaputt machen!

Durch die steigenden Strompreise ist das Thema "Energie sparen" wieder in aller Munde. Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, neigen viele Menschen dazu, ihre elektrischen Geräte vom Stromnetz zu nehmen. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Teams von CNET zeigt, dass diese Einsparungen beträchtlich sind und bis zu 100 US-Dollar pro Jahr betragen können. Allerdings gilt das nicht für alle Geräte – unter anderem Smart-TVs halten sich nicht an diese Regel!

Wenn unsere Geräte an die Steckdose angeschlossen sind, verbrauchen sie auch im ausgeschalteten Zustand Standby-Strom. Dadurch befinden sie sich im Bereitschaftsmodus und sind sofort einsatzbereit, sobald Ihr sie benötigt. Laut einer Untersuchung des US-Energieministeriums macht der Standby-Strom 5-10 % des Stromverbrauchs in Privathaushalten aus. Nach Angaben des CNET-Teams bedeutet das einen durchschnittlichen Verbrauch von rund 100 US-Dollar pro Jahr.

Der Standby-Modus, der auch als "Vampirstrom" bezeichnet wird, ist jedoch auch dafür verantwortlich, dass die Pixel von OLED-Fernsehern im Hintergrund automatisch aktualisiert werden. Mit anderen Worten: Jedes Mal, wenn Ihr Euren Smart-TV aus- und wieder einsteckt, startet dieser Prozess neu und kann im Laufe der Zeit zu dauerhaften Schäden am Fernseher führen.

Vorsicht: Pixel brauchen Ruhe!

Letzte Woche habe ich hier auf dem Kanal auf die Verwendung von intelligenten Steckdosen hingewiesen, um eine gewöhnliche Kaffeemaschine in ein intelligentes Gerät zu verwandeln. In dem Text habe ich kommentiert, dass einer der Vorteile dieser Geräte darin besteht, den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten zu kontrollieren Außerdem bieten sie die Möglichkeit, diese Geräte aus der Ferne auszuschalten. Mein Kollege Stefan Möllenhoff, der kürzlich einen OLED-Fernseher von LG gekauft hat, verriet mir allerdings einige Details, die wirklich Probleme für die Geräte bringen können.

Im Jahr 2018 hat ein Verbraucher in Deutschland ein OLED-Gerät von LG in Verbindung mit einer intelligenten Steckdose verwendet, um den Fernseher nach der Nutzung vollständig zu deaktivieren. Damit wollte er verhindern, dass das Gerät aufgrund von Stromschwankungen Feuer fängt. Diese Sicherheitsmaßnahme führte jedoch zu Geisterbildern auf dem Fernsehbildschirm. Das ist übrigens eine gar nicht so seltene Eigenschaft von OLED- und AMOLED-Bildschirmen.

Was diese Person damals nicht wusste: Der LG-Fernseher im Standby-Modus führt einen Kompensationsprozess durch (auch bekannt als Pixel-Refresh), der den Einbrenneffekt verhindern soll. Laut Heise.de gab es damals in der Bedienungsanleitung des Fernsehers keinen direkten Hinweis auf diesen möglichen Ghosting-Effekt und der Hersteller tauschte das Gerät im Endeffekt aus.

Diese Information findet sich inzwischen in den Bedienungsanleitungen vieler Smart-TV-Modelle mit OLED-Bildschirmen, sowohl von LG als auch von anderen Marken. Haltet Ihr Euch nicht daran, kann es sogar zum Verlust der Garantie führen! Im folgenden (englischen) Video seht Ihr eine umfassende Erklärung des Problems und wie Ihr dauerhafte Schäden an diesen Geräten in Zukunft vermeiden könnt: