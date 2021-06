Datenschutz: Apple fügt der Mail-App einen Tracking-Schutz hinzu

Apple kündigte während der WWDC21-Keynote eine neue Option für seine Mail-App an, die das Nutzer-Tracking mit unsichtbaren Pixeln blockiert. Die neue Funktion verbessert die Privatsphäre von Mail-Accounts und verhindert, dass Werbetreibende und Datenbroker Eure Gewohnheiten – wie das Öffnen und Lesen der Nachricht – tracken.

Unsichtbare Pixel, auch Zählpixel genannt, werden in E-Mail-Nachrichten eingefügt, um z. B. zu überprüfen, ob der Empfänger die Nachricht gelesen hat. In den meisten Fällen ist das Bild in der empfangenen Nachricht nicht zu sehen, und es kann nicht nur vom Absender, sondern auch von einer dritten Partei – wie einem Werbenetzwerk oder Datenbroker – hinzugefügt werden.

Da es eine Anforderungsnachricht über das Internet sendet, um das eingebettete Bild zu "öffnen", kann der Tracker die IP-Adresse des Benutzers identifizieren. Um das zu verhindern, hat Apple den "Mail Privacy Protection" vorgestellt.

Die Mail App wird sicherer / © Apple; Screenshot: NextPit

Apple kündigte an, dass die reale IP-Adresse des Geräts vor dem Image-Host versteckt werden kann, was es Werbetreibenden erschwert, Nutzer zu tracken – diese können die IP-Daten mit dem Browser-Verlauf und anderen anonym gesammelten Daten abgleichen.

Es wird erwartet, dass die neue Datenschutzfunktion in einem zukünftigen Update für die Mail-App veröffentlicht wird, wobei die Veröffentlichung von iOS 15, iPadOS 15 und macOS Monterey für diesen Herbst versprochen wurde.