Google, Samsung und andere Hersteller zeigen einen Trend zu immer teureren Smartphones (Bestenliste). Selbst die ansonsten günstigen Smartphones aus China werden zunehmend teurer. Perfekt also, dass Xiaomi mit der neuesten T-Generation, dem Xiaomi 14T und 14T Pro, seiner Linie treu bleibt und weiterhin echte Budget-Flaggschiffe anbietet. Bestellt Ihr Euch das Smartphone bei Freenet in Verbindung mit einem Handyvertrag im Telekom-Netz, könnt Ihr aktuell sogar richtig sparen.

Affiliate Angebot Xiaomi 14T Mit Telekom Allnet Flat | 25 GB Datenvolumen | max. 25 MBit/s | LTE/4G | 24 Monate Laufzeit | Gratis Redmi Pad Pro

Affiliate Angebot Xiaomi 14T Pro Mit Telekom Allnet Flat | 40 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s | LTE/4G | 24 Monate Laufzeit | Gratis Redmi Pad Pro

Xiaomi 14T und Xiaomi 14T Pro: Flaggschiff-Power zum kleinen Preis

Die beiden Xiaomi-Handys (Bestenliste) unterscheiden sich kaum in ihrem Design. Sie nutzen das gleiche 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Auch das Kamera-Modul, bestehend aus einer 50-MP-Hauptkamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 50-MP-Telekamera, ist identisch. Erst ein Blick unter die Haube zeigt die tatsächlichen Differenzen auf. Denn das Xiaomi 14T setzt auf einen MediaTek Dimensity 8300+ Ultra, während die Pro-Variante einen MediaTek Dimensity 9300+ verpasst bekommen hat.

Die übergroßen Kamerainseln der Xiaomi-14T-Serie beherbergen ziemlich gute Hardware im Inneren. / © nextpit

In beiden Fällen bekommt Ihr 12 GB LPDDR5X RAM und 256 GB oder 512 GB Flash-Speicher. Das Xiaomi 14T Pro bietet zudem eine 1.024-GB-Variante. Typisch für solche Smartphones ist auch die gute Laufzeit des 5.000-mAh-Akkus und die schnelle Ladezeit dank 120-W-Ladeleistung beim Pro und 67 W bei der Standardvariante. Wir haben das Xiaomi 14T Pro bereits für Euch getestet und waren hier lediglich von kleineren Punkten, wie der eher durchschnittlichen Spielleistung, etwas enttäuscht.

So gut sind die Xiaomi-Angebote von Freenet wirklich

Schauen wir uns also einmal die Angebote genauer an. Während Ihr bei beiden Geräten ein Redmi Pad Pro gratis dazu bekommt, gibt es bei den Tarifen dennoch Unterschiede. So habt Ihr bei der Standardversion eine 25-GB-Allnet-Flat im Telekom-Netz. Hier erwartet Euch eine maximale Bandbreite von 25 MBit/s und 4G im größten Netz. Beim Smartphone selbst handelt es sich um das 256-GB-Modell in der Farbe "Titan Black". Dafür verlangt Freenet einmalig 19 Euro, sowie 24,99 Euro monatlich.

Verpasst nicht: Das Xiaomi 14T und Xiaomi 14T Pro im Vergleich

Das Xiaomi 14T Pro kostet Euch 29,99 Euro im Monat, sowie einmalig 119 Euro. Dafür gibt's eine 4G-Allnet-Flat der Telekom (Tarifübersicht), bei der Ihr 40 GB Datenvolumen und eine Download-Bandbreite von 50 MBit/s. Hier bietet Euch Freenet jedoch die Version mit 512-GB-Speicher in Titan Black an. Bei beiden Geräten kommen nochmal 39,99 Euro in Form eines Anschlusspreises hinzu, die Ihr mit einer Werbeeinwilligung jedoch sparen könnt. Bringt Ihr zudem Eure alte Rufnummer mit, winken noch einmal 150 Euro als Wechselbonus.

Xiaomi 14T mit 25-GB-Allnet-Flat Xiaomi 14T Pro mit 40-GB-Allnet-Flat Netz Telekom Telekom Datenvolumen 25 GB 40 GB Download-Bandbreite max. 25 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 4G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Gebühr 24,99 € 29,99 € Einmalige Kosten 19,00 € 119,00 € Gesamtkosten (24 Monate) 618,76 € 838,76 € Wechselbonus 150,00 € 150,00 € Aktuelle Gerätebestpreise Xiaomi 14T – 647,95 €

Redmi Pad Pro – 219,89 € Xiaomi 14T Pro – 897,95 €

Redmi Pad Pro – 219,89 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 16,83 € ~ 17,88 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Beide Angebote sparen Euch effektiv richtig Geld pro Monat. Grund dafür ist nicht nur die Zugabe des Redmi Pad Pro, sondern auch der hohe Wechselbonus, sowie die geringen Gesamtkosten. Denn diese liegen sogar unter den aktuellen Preisen für die neuen Xiaomi-Smartphones. In beiden Fällen haben wir allerdings ohne die Anschlussgebühr gerechnet, die Ihr Euch erstatten lassen könnt.

Möchtet Ihr Euch also ein günstiges Flaggschiff mit richtiger Power unter den Nagel reißen, seid Ihr mit diesen wirklich Deals gut beraten. Günstigere Angebote zu den Geräten gibt es derzeit ebenfalls nicht.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr Interesse an der aktuellen T-Serie von Xiaomi? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!