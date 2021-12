2021 im Video-Recap: Die Tops und Flops der NextPit-Redaktion

Auch wenn wir in Bestenlisten und bei App-Tipps immer von "unseren" Empfehlungen sprechen, gehen die Meinungen in der NextPit-Redaktion häufig auseinander. Ich habe daher die redaktionelle Videokamera angeschmissen und Camila, Zois, Antoine, Stefan, Fabi, Johanna, Casi, Rubens und mich selbst gefragt, was die Höhepunkte und die Tiefpunkte des vergangenen Jahres waren! Auf zum Video-Recap!

Wie Ihr vielleicht wisst, arbeiten für NextPit Redakteure in verschiedenen Ländern . Rubens lebt in Dänemark, Florian im Kongo und Casi in Dortmund. Daher nutze ich gerne Gelegenheiten, wo wir uns als Redaktion alle zusammen treffen, um meine Kolleg:Innen vor die Kamera zu zerren. Zur Weihnachtsfeier ging es dabei natürlich um die Frage, was die Tops und Flops der vergangenen 12 Monate waren!

Lehnt Euch also zurück und schaut Euch das eingebundene Video an. Da ich es sehr mag, dass wir bei NextPit so viele unterschiedliche Sprachen sprechen, habe ich die Fragen in der Muttersprache der jeweiligen Redakteure gestellt. Ihr müsst also mit Untertiteln leben, spürt dafür aber die Besonderheit, die uns täglich bei der Arbeit begleitet.

Nehmt an unserer Umfrage teil

Ihr stimmt mir, Antoine oder vielleicht Casi in einem Punkt 100 % zu oder findet unsere Meinung vollkommen unverständlich? Dann steht Euch neben unserem Kommentarbereich auf dieser Seite auch eine Umfrage bereit, in der wir Eure Höhepunkte und Tiefpunkte des Jahres erfahren wollen. Die Umfrage erscheint am Freitag und wird im neuen Jahr ausgewertet.

Damit wünsche ich Euch auch in diesem Artikel einen guten Rutsch und vor allem einen guten Start ins neue Jahr! Viel Spaß mit dem Video!