Samsung behebt Fehler: Für diese Handys gibt's jetzt Android 12

Kurz vor Jahresende geht's weiter: Samsung liefert wieder OTA-Updates auf Android 12 für die Modelle der Galaxy-S21-Serie sowie das Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 aus. Nutzer der Flaggschiff-Geräte dürfen sich damit auf One UI 4 mit allen Vorzügen freuen.

TL;DR

Am 22. Dezember hat Samsung die Auslieferung des One UI 4-Updates für die im Jahr 2021 angekündigten Flaggschiffe wegen einer Inkompatibilität mit der neuen Version der Google-Play-Dienste ausgesetzt. Das Problem wurde zuerst in Korea festgestellt und führte dazu, dass die Geräte unbrauchbar wurden.

Eigenen Angaben zufolge hat Samsung gemeinsam mit Google an einer Lösung für das Problem gearbeitet – und eine Lösung gefunden. Es geht jetzt weltweit weiter mit den Updates auf One UI 4. Damit lautet die stabile Version der Firmware für die Galaxy-S21-Serie nun G99xBXXS3BULC (global). Für die Modelle Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 lauten sie F711xxxS2BUL6 bzw. F926xxxS1BUL6. Der Android-Sicherheitspatch-Level dieser Builds ist Dezember 2021.

Samsung hat One UI 4 auf Basis von Android 12 am 15. November offiziell veröffentlicht und zuerst an seine Flaggschiff-Geräte verteilt. Die Modelle der Galaxy-S21-Serie waren die ersten, die es erhielten; bald darauf folgten die Galaxy-Z-Flip- und Z-Fold-Familien.

Wir hoffen, dass Samsung zum Jahresende die Probleme mit dem Betriebssystem-Update für seine Flaggschiff-Smartphones überwunden hat. Neben Samsung hatte auch OnePlus das gleiche Problem mit einem fehlerhaften OxygenOS-12-Update für das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro. Und auch Google ist dieses Mal nicht verschont geblieben.

Hat Euer Galaxy-Handy das Android-12-Update bereits erhalten? Gab es irgendeinen Fehler im Update-Paket für Euer Gerät? Bitte teilt Eure Erfahrungen mit der Community in den Kommentaren.