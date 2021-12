Update-Pause bei Samsung: Rollout von Android 12 gestoppt

Aufgrund von Problemen mit Google Play Services hat Samsung beschlossen, die Verteilung von Android 12 und One UI 4 in Südkorea ein weiteres Mal zu stoppen. Die Erklärung wurde gestern von einem Moderator in einem Samsung-Forum veröffentlicht.

TL;DR

Samsung stoppt das OneUI-4.0-Update des Galaxy S21 wegen Problemen mit den Google Play Services in Südkorea

Google arbeitet mit Samsung zusammen, um den Fehler zu beheben

Unternehmen erklärte, dass die Verteilung fortgesetzt wird, sobald das Problem behoben ist

Es ist noch unklar, ob der Vertriebsstopp weitere Regionen betreffen wird

Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass ich meinen Unmut über die neuen Android-12-Updates mit Euch teilte. Und was als Erfolgsgeschichte von Samsung startete, wird für Besitzer:innen von Galaxy-Geräten allmählich zum Albtraum. Denn zum wiederholten Mal muss Samsung den Rollout von Android 12 aussetzen. Diesmal trifft es vorerst nur Kund:innen in Südkorea.

Dieses Mal steht das Problem im Zusammenhang mit einer Inkompatibilität mit Google Play Services auf einigen Geräten. Das veranlasste das Unternehmen dazu, die Updates auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Nun, zumindest bis das Problem behoben ist. Hier ist die offizielle Erklärung des Samsung-S-Moderators, von denen Tizenhelp gestern berichtete:

Hallo. Nach dem Update auf Android 12 (One UI 4) wurde bei einigen wenigen Geräten ein Fehler aufgrund von Kompatibilitätsproblemen mit dem Google Play System festgestellt, sodass das Update für eine Weile auf Eis gelegt wurde. Google ergreift Maßnahmen, nachdem es die Probleme analysiert hat. Sobald die Maßnahmen von Google abgeschlossen sind, wird die One UI 4-Version erneut verteilt. Wir arbeiten hart daran, eine Version von One UI 4 so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Wir planen die Neuverteilung der FOTA (Firmware-over-the-air), nachdem wir die damit verbundenen Fehler behoben und Gegenmaßnahmen vorbereitet haben, um die Stabilität des Endgeräts zu gewährleisten und die Unannehmlichkeiten für die Verbraucher zu verringern.

Samsung hat One UI 4 auf Basis von Android 12 am 15. November offiziell veröffentlicht und zuerst seine Flaggschiff-Geräte damit ausgestattet: Die Modelle der Galaxy S21-Serie waren die ersten, die es erhielten. Kurz darauf folgten die Galaxy Z Flip- und Z Fold-Familien. Die meisten Galaxy-Besitzer in Südkorea sind also nicht wirklich glücklich über das Update-Fiasko, das Samsung in den letzten Tagen erlebt hat.

Es ist noch unklar, ob die Verteilung weltweit oder nur in Korea pausiert wird. Wir sind in Kontakt mit Samsung in Deutschland, um mehr über das Thema zu erfahren und werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir eine Antwort erhalten.

Lasst uns trotzdem wissen, ob auf eurem Galaxy-Gerät nach dem One UI 4.0-Update Probleme aufgetreten sind, insbesondere im Zusammenhang mit den Google Play Services.