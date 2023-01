7 GB statt 5 GB: Jetzt noch mehr Datenvolumen bei fraenk sichern!

Sicherlich haben viele von Euch schon vom Mobilfunkanbieter fraenk gehört und aktuell gibt es hier ein recht interessantes Angebot. Ihr könnt Euch hier eine Allnet-Flatrate im Netz der Deutschen Telekom mit 7 GB Datenvolumen für gerade einmal 10 Euro monatlich sichern. Das besondere an dem Provider: die Tarife lassen sich nur mit der App buchen und verwalten. In unserem Tarif-Check haben wir alle Infos für Euch.

In unseren Tarif-Checks lese ich immer wieder in den Kommentaren, dass es durchaus günstigere Angebote von dem recht jungen Unternehmen fraenk gibt. Also wollte ich mir das Ganze nun endlich einmal genauer für Euch anschauen und natürlich auch präsentieren, warum der Mobilfunkanbieter so beliebt ist. Mit einem Bring-a-friend-System, monatlichen Kündigungsfrist und einem günstigen Preis kann der Provider definitiv punkten.

Affiliate Angebot fraenk-flat

So verspricht Euch der Anbieter, dass Ihr keine versteckten Kosten fürchten müsst und zeigt sich auch ansonsten sehr transparent. Aktuell könnt Ihr Euch einen Mobilfunktarif mit 7 GB Datenvolumen anstatt der üblichen 5 GB sichern und dieses sogar noch erhöhen, wenn Ihr einen Freund zu fraenk einladet. So erhalten sowohl Ihr, als auch Eure Freunde bis zu 5 GB zusätzliches dauerhaftes Inklusiv-Volumen und zahlt trotzdem nur 10 Euro monatlich. Wollt Ihr das Angebot von Fraenk wahrnehmen, könnt Ihr dies allerdings nur über die hauseigene App tun, wobei sowohl die Steuerung, als auch die Verwaltung Eures Tarifs recht übersichtlich gestaltet ist.