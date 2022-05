Innovatives Türschloss: Nuki Smart Lock 3.0 zum Bestpreis sichern

Kennt Ihr dieses ungute Gefühl, wenn Ihr alle Taschen durchsucht und Euren Haustürschlüssel einfach nicht finden könnt? Leider habe ich damit mehr Erfahrung, als mir lieb ist und ich musste schon oft genug meinen Vermieter nach dem Zweitschlüssel bitten, um meine Wohnung wieder betreten zu können. Mit einem Smart Lock gehören dürften Euch solche Probleme allerdings nicht mehr interessieren. Denn Ihr könnt die Haustür Eures Smart-Homes ganz einfach mit Eurem Smartphone entsichern.

Das Nuki Smart Lock 3.0 ist das neuste Modell des Herstellers. Ihr erhaltet ein smartes Türschloss, das Ihr ganz leicht an der Innenseite Eurer Eingangstür anbringen könnt. Durch eine entsprechende iOS- oder Android-App könnt Ihr dann Zugangsrechte verteilen. Dadurch könnt Ihr jederzeit den Zugang sperren, sollte jemand aus Eurer Familie das Handy "verlegt" haben. Die Steuerung der App ist dabei sehr intuitiv mit Wisch-Bewegungen und dauert genauso lange, wie das umdrehen eines Schlüssels im Schloss.

Lohnt sich der Smart-Lock Deal von Amazon?

Das Nuki Smart Lock erschien in zwei verschiedenen Varianten. Zum einen die Standard-Version und zum anderen die Pro-Variante. Bei Amazon könnt Ihr Euch aktuell das "normale" Smart Lock sichern. Hierbei fehlt Euch leider jegliche Möglichkeit, das Türschloss über WLAN zu steuern. Allerdings könnt Ihr Euch eine Nuki Bridge zusätzlich kaufen. Diese fungiert dann wie ein WLAN-Adapter und Ihr könnt die Tür mit Alexa und dem Google Assistant öffnen und schließen.

Solltet Ihr also zusätzlich das Smart Lock in Euer Smart Home einbinden wollen, müsst Ihr weitere 99 Euro in die Hand nehmen. Möchtet Ihr lediglich ein sicheres Türschloss, dann ist das Angebot von Amazon gerade unschlagbar günstig. Denn bei anderen Anbietern zahlt Ihr mehr als 140 Euro für das Nuki Smart Lock 3.0. Ob Ihr nun Euer Zuhause durch ein solches Türschloss sicherer machen wollt, obliegt natürlich Euch. Ist Euch Sicherheit wichtig, dann schaut doch mal in unsere Bestenliste zu Tür-Videoklingeln rein!

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind Smart-Locks eine gute Verbesserung des Smart Homes in Euren Augen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!