Amazon Echo Dot (5. Gen) mit Alexa Sprachsteuerung unverschämt preiswert!

Ihr habt schon länger vor, aus Eurem Zuhause ein Smart Home zu machen? Dann ist der Amazon Echo Dot der 5. Generation der beste Einstieg. Was für ein perfekter Zufall, dass der Smart Speaker mit Alexa-Sprachsteuerung gerade im Angebot ist! Anstelle von ursprünglichen 65 Euro, zahlt Ihr bei freier Farbwahl gerade einmal 25 Euro. Der nextpit-Check prüft, ob Euch da wer über den Löffel ziehen will!

Der Amazon Echo Dot (2022) kostet aktuell keine 25 Euro!

Amazon Echo Dot der 5. Generation ist ein günstiger Einstieg in die smarte Welt mit Alexa-Sprachsteuerung. Mit Uhr kostet er 20 Euro mehr! / © Amazon

Wer sein Zuhause smart machen möchte, kommt im Grunde um die Amazon-Echo-Produkte mit der intelligenten Alexa Sprachsteuerung kaum vorbei. Dienen viele Alexa-Lautsprecher doch als Schaltzentrale, bei denen Ihr einfach per Sprache eine Frage stellen oder entsprechende Befehle wie, schalte im Wohnzimmer das Licht ein, oder stell die Temperatur im Bad auf 25 Grad, geben könnt. Eigentlich wie auf dem Raumschiff Enterprise, nur dass wir uns im Jahr 2023/2024 befinden.

Der Amazon Echo ist wohl der preiswerteste Kandidat aus dem Echo-Portfolio, der aktuell wieder einmal unverschämt preiswert ist und so einen sehr preiswerten Einstieg in die Alexa sprachgesteuerte Welt darstellt. Zu seinem Verkaufsstart kostete die Knutschkugel mit blauem Lichtband satte 64,99 Euro. Aktuell könnt Ihr den Amazon Echo Dot in den Farben Anthrazit, Tiefenseeblau und Weiß für 24,99 ersteigern. Das wäre ein Rabatt von satten 62 Prozent.

Dafür bietet der smarte Lautsprecher besagt Alexa-Sprachsteuerung, dank 44-mm-Lautsprecher – identisch mit dem von nextpit getesteten Amazon Echo Show 5 (3rd. Gen) – einen satten Sound. Er steht auf Wunsch via WLAN in Verbindung mit Eurem Internet und ist so auch im Zigbee-, Matter- oder Thread-Netzwerk einzusetzen. Wer schon einen Amazon Echo Dot der 5. Generation sein Eigen nennt – perfekt – so könnt Ihr die beiden (auch via Bluetooth) mit Eurem Fernseher verbinden und so einen satten und breiten Stereo-Sound erzeugen.

Lohnt der Deal? nextpit checkt!

Es überrascht wohl niemanden, wenn die Antwort ein klares Ja ist: na klar lohnt der Deal. Das hängt aber damit zusammen, dass es den smarten WLAN-Lautsprecher nicht bei so vielen Anbietern gibt und damit kein großer Preiskampf stattfindet. Ich muss Euch aber mitteilen, dass es in den vergangenen drei Monaten immer mal wieder für einen Tag einen Preisausreißer gab. Der lag aber nie unter 20 Euro.

Wenn Ihr mich fragt, dann deutet der satte Nachlass von über 60 Prozent auf einen unmittelbaren Nachfolger – also einem Amazon Echo Dot der 6. Generation (2023) hin. Aber nagelt mich nicht drauf hin fest.

Den Kumpel gibt es auch mit einem Display und getestet haben wir den Amazon Echo Show 5 (2023) auch schon!

Affiliate Angebot Amazon Echo Show 5 (2023)

Und? Was sagt Ihr zu dem Amazon-Angebot? Hat von Euch schon zugeschlagen? Wäre der das Richtige für Euren zu Weihnachten erhaltenen Amazon-Gutschein? Schreibt uns Eure Gedanken gern unten in die Kommentare – ich lese sie alle – versprochen!