Amazons Wunder-Stick zum Bestpreis: FireTV Stick 4K Max am Prime Day

NEXT PIT TV

Ist Euer Smart-TV gähnend langsam oder nutzt Ihr gar einen Fernseher ohne smarte Features? Dann könnt Ihr Euch bei Amazon aktuell den Amazon Fire TV Stick 4K Max zum Bestpreis sichern. Damit holt Ihr Euch den leistungsstärksten Streaming-Stick inklusive WiFi 6, 4K-Auflösung und Alexa-Sprachfernbedienung ins Haus. Statt 64,99 Euro zahlt Ihr dabei ziemlich genau 50 Prozent weniger!

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick 4K Max

Dass Amazon bei seinen eigenen Produkten am Prime Day Bestpreise bietet, ist keine Besonderheit. Allerdings fällt der Preis des 4K-Max-Modells so tief wie nie zuvor. Der neue Tiefstpreis lohnt sich wirklich und liegt auf demselben Niveau wie die Kosten des 4K-Modells im letzten Jahr. Habt Ihr also mit dem Kauf eines Fire-TV-Sticks gewartet, solltet Ihr genau jetzt zuschlagen!

Diese Vorteile bietet der Amazon Fire TV Stick 4K Max

Aber was sind die Vorteile des Fire TV Sticks? Anders als beim iPhone handelt es sich beim Max-Modell nicht um eine größere Version des Fire TV Sticks. Stattdessen bezieht sich die Bezeichnung auf die Prozessor- und Grafikleistung des Modells. Diese ist mit 1,8 GHz beim CPU und 750 MHz bei der GPU hoch genug, um eine Bild-in-Bild-Funktion bei der Wiedergabe von 4K-Inhalten zu ermöglichen. Der Arbeitsspeicher wurde hierfür ebenfalls auf 2 Gigabyte aufgestockt.

Vorteile des Fire TV Stick 4K Max

Videostreaming und Gaming in 4K

Steuerung über Alexa-Sprachfernbedienung

4K-Bild-in-Bild-Modus

Gleichzeitig hat Amazon seinen leistungsstärksten Streaming-Stick mit WiFi 6 ausgestattet. Unterstützt Euer WLAN-Router den neuen WiFi-Standard bereits, könnt Ihr hier Vorteile bei der Verbindung genießen. Von den neuen Features abgesehen, könnt Ihr mit Fire TV Stick 4K Max die gewohnten Vorteile genießen. Darunter die Anbindung an das Alexa-Smart-Home-System inklusive passender Sprachfernbedienung, Apps für Netflix, Prime Video, Disney+, Joyn und viele weitere Streaming-Apps sowie zahlreiche Mobile Games im Fire-TV-Store.

Prime Day 2022 – das müsst Ihr wissen

Im Jahr 2022 findet der Amazon Prime Day am 12. und 13 Juli statt – also genau jetzt! Dort bietet der Online-Versandriese für gewöhnlich zahlreiche Bestpreise. Gleichzeitig profitiert Ihr von den kurzen Lieferzeiten und der 30-tägigen Geld-Zurück-Garantie, die Ihr bei Amazon gewohnt seid.

Zur Übersichtsseite zum Prime Day 2022 auf Amazon

Wichtige Voraussetzung: Die Preise am Amazon Prime Day könnt Ihr nur dann nutzen, wenn Ihr einen Prime-Account habt. Diesen könnt Ihr als Neukunden einen Monat lang kostenfrei nutzen – andernfalls müsst Ihr für einen Monat 7,99 Euro zahlen. Seid Ihr mit dem Angebot zum Prime Day nicht zufrieden, findet Ihr bei NextPit zahlreiche weitere Deals am Amazon Prime Day.