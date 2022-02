Handy zu Hause entsperrt lassen: Unterschätztes Feature in Android

Wusstet Ihr schon, dass Euer Handy zu Hause automatisch entsperrt bleiben kann? Oder dass Ihr den Entsperrcode aktivieren könnt, wenn bestimmte Bluetooth-Geräte verbunden sind? Das Feature, von dem ich Euch in der neuesten Kaffeepause erzählen will, nennt sich "Smart Lock" und ist praktischer, als es auf den ersten Blick scheint. Auf geht's!

Google Smart Lock bietet Euch viele praktische Entsperrfunktionen für das Smartphone

Beispiele: Handy zu Hause entsperrt lassen oder mit liebsten Bluetooth-Kopfhörern keinen Entsperrcode anzeigen

Kein neues Feature, aber viel zu unbekannt

Entsperrt Ihr Euer Smartphone mit einem klassischen Entsperrcode, einem Muster oder gleich per Fingerabdrucksensor? Unterwegs bei Freunden oder in der Öffentlichkeit sorgen gesperrte Smartphones für mehr Sicherheit und selbst im Falle eines Diebstahls ist es schwer, auch noch Eure Daten zu stehlen. All diese Dinge sind aber weniger relevant, wenn Ihr zu Hause auf der Couch liegt.

Zu Hause kann es durchaus nervig sein, das Handy entsperren zu müssen. Bietet Euer Handy einen seitlichen Fingerabdrucksensor oder einen auf dem Rücken, müsst Ihr es beispielsweise zum Entsperren immer in die Hand nehmen. Unabhängig vom Szenario bietet Google ein spannendes Feature namens "Smart Lock", das genau das bietet, was der Name besagt: eine intelligentes Entsperren Eures Handys.

So nutzt Ihr Googles Smart Lock

Smart Lock findet Ihr in verschiedenen Android-Overlays an unterschiedlichen Stellen. Jeweils solltet Ihr das Feature aber unter dem Begriff "Smart Lock" in den Sicherheitseinstellungen von Android finden. Bemüht alternativ die Suche in den Einstellungen Eures Handys, falls es eine gibt! Einmal dort angekommen, müsst Ihr aus Sicherheitsgründen Euer Passwort oder Euer Entsperrmuster eingeben. Nun habt Ihr drei Optionen:

Trageerkennung: Nutzt verschiedene Sensoren Eures Handys, um zu erkennen, wann Ihr das Handy nach dem Entsperren in der Tasche tragt. Legt Ihr es anschließend beispielsweise auf einen Tisch, wird es automatisch wieder gesperrt Vertraute Orte: Hier bleibt Euer Handy anhand Eures Standortes entsperrt. Dabei könnt Ihr neben Eurer Heimadresse auch weitere Standorte per GPS festlegen Vertraute Geräte: Besonders praktisch in Verbindung mit Kopfhörern, Smartwatches oder Eurer Stereoanlage zu Hause. Sobald ein vertrautes Gerät per Bluetooth verbunden ist, bleibt Euer Handy entsperrt. Eventuell auch für Autofahrer praktisch, die das Handy als Navigationsgerät nutzen!

Smart-Lock ist ein echt praktisches Tool für Euren Handykomfort./ © NextPit

Die Einstellungen innerhalb dieser drei Möglichkeiten sollten selbsterklärend sein, daher gehe ich nicht weiter darauf ein. Bevor ich Euch um Eure Meinung in den Kommentaren bitte, noch ein Sicherheitshinweis:

Auch wenn "Smart Lock" durchaus praktisch ist, vermindern alle drei Funktionen die Sicherheit Eures Handys. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ein Dieb nach dem Handyklau an Eurem Haus vorbei fährt und Euer Handy entsperren kann, es handelt sich aber dennoch um Entsperrmöglichkeiten, die ohne Euer Zutun funktionieren.

Jetzt aber: Kanntet Ihr Smart Lock bereits und nutzt Ihr die Funktion? Teilt es mir in den Kommentaren mit!