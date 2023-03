Apple AirPods Pro 2 bald mit USB-C?

Abgesehen vom iPhone 15 erwarten wir, dass Apple in diesem Jahr den Lightning-Anschluss bei seinem Zubehör durch USB-Type-C ersetzen wird. Die Hinweise fanden sich zuerst im "iOS 16.4 RC"-Update , aber jetzt gibt ein namhafter Analyst an, dass zu diesen Geräten auch das Pro-Modell der AirPods gehört.

Welches Apple-Wearable steigt zuerst auf den Type-C-Anschluss um?

Der in Apple-Fragen gern zitierte Analyst und Berater "Ming-Chi Kuo" gibt nun bekannt, dass Apple eine Version der aktuellen AirPods Pro 2 mit einem USB-Type-C-Anschluss auf den Markt bringen wird. Seine Erkenntnisse stammen aus der kürzlich an Tester ausgerollten Software iOS 16.4, in der sich seinen Angaben zufolge Hinweise befinden, die sich auf die bereits erwähnten AirPods Pro der zweiten Generation und das dazugehörige Ladecase beziehen.

Der Tippgeber fügte hinzu, dass die Apple AirPods Pro 2 mit einem entsprechenden USB-Type-C-Anschluss bereits im zweiten Quartal 2023 erscheinen. Das wäre dann tatsächlich noch vor der Herbstankündigung der Apple-iPhone-15-Serie. Gleichzeitig geht er davon aus, dass die Standard-AirPods der zweiten und dritten Generation keinen USB-Type-C-Anschluss bekommen. Geht also davon aus, dass Apple dieses Hardware-Upgrade eher für die AirPods der vierten Generation reserviert.

Laut Kuos früherem Bericht vereinheitlicht Apple auch die Schnittstelle für sein Magic-Zubehör. Das MagSafe Battery Pack für das iPhone 15, die Magic Mouse, das Magic Keyboard und das Magic Trackpad werden alle auf den standardisierten USB-Typ nach EU-Norm umsteigen und sich von Apples eigenem Lightning-Anschluss verabschieden. All diese Geräte könnten unter Umständen bereits noch in diesem Jahr fertig sein.

Trotz der Umstellung gibt es aber auch Berichte, dass Apple die Nutzbarkeit des Anschlusses einschränkt, insbesondere beim Apple iPhone 15. Zum Beispiel wird das Schnellladen auf dem iPhone 15 oder iPhone 15 Pro nur unterstützt, wenn Ihr ein offizielles Datenkabel von Apple oder einem Drittanbieter verwendet. Ob das auf lange Sicht so gestattet wird, bleibt abzuwarten.

Denkt Ihr, dass Apple nur offizielles Zubehör zulässt, um das volle Potenzial seiner Geräte auszuschöpfen? Lasst uns Eure Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren wissen.