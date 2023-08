Dieses Apple-Gerät kommt wohl erst 2024 auf den Markt

Anders als bei vielen Apple-Geräten ist nicht zu erwarten, dass wir jedes Jahr oder alle zwei Jahre einen neuen AirTag (zum Test) sehen. Das bestätigt auch der Berater und Apple-Leaker Ming-Chi Kuo in seinen letzten Tweets.

Mehr zum Thema: Google aktiviert unerwünschte Tracking-Warnungen für Apple AirTags

Wann kommt der Apple AirTag 2?

Laut Ming-Chi Kuo plant das Unternehmen aus Cupertino die Veröffentlichung des Apple-AirTag-Nachfolgers, der den treffenden Namen AirTag 2 tragen könnte, erst für das Jahr 2024. Das würde eine Lücke von mehr als drei Jahren zum ursprünglichen Veröffentlichungsdatum bedeuten. Konkret nannte Kuo das vierte Quartal als Zeitpunkt, zu dem der AirTag 2 in die Massenproduktion gehen wird.

Es ist jedoch anzumerken, dass nicht alle Vorhersagen des fleißigen Analysten immer zutreffen. So glaubte er zum Beispiel, dass Apple das iPad Mini 7 im Jahr 2024 auf den Markt bringen würde. Neue Details widersprechen dieser Vorhersage, denn es gibt jetzt Gerüchte, dass das kompakte iPad-Tablet noch in diesem Jahr als iPad Mini 2023 auf den Markt kommen könnte. Das Veröffentlichungsfenster für den AirTag 2 kann sich also noch ändern.

Zum schnellen Finden könnt Ihr die Apple AirTag einen Sound abspielen lassen oder über die Find-My-App lokalisieren. / © nextpit

Apple AirTag Funktionen und Spezifikationen

Zu den technischen Daten des AirTag 2 gibt es nur wenige Informationen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass Apple die Konnektivität und die Reichweite verbessern könnte, indem es einen neueren Ultrabreitband-Chip einbaut, möglicherweise den U2, um eine bessere Integration mit anderen Apple-Geräten zu ermöglichen, beispielsweise auch mit dem Vision-Pro-Headset.

Außerdem könnte Apple für eine bessere Effizienz Bluetooth 5.3 oder eine neuere Version verwenden, ähnlich Samsung wie beim kommenden Galaxy SmartTag 2. Und vielleicht gibt es sogar ein paar Änderungen am Äußeren, wie z. B. ein sehr praktisches Loch zum Öffnen von Flaschen als Schlüsselring, auch wenn wir hier nur spekulieren.

Affiliate Angebot Apple AirTag Brauchen Freunde oder Familie auch welche? Wenn Ihr gleich vier AirTags kauft, könnt Ihr ordentlich sparen. Zur Geräte-Datenbank

Welche Funktionen sind Eurer Meinung nach notwendig, um den Apple AirTag 2 zu verbessern? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!