Den Mond verschenken: Besonderes iPhone 12 Pro für nur 8.000 Euro

"Zu Weihnachten würde ich Dir gerne den ganzen Mond schenken!", habt Ihr Eurer Liebsten oder Eurem Liebsten im letzten Jahr gesagt? Dann ist das mit dem Caviar iPhone 12 Pro in der Space Odyssey Moon-Version jetzt für nur 8.000 Euro möglich. Das limitierte Produkt verzaubert aktuell das Internet und ist tatsächlich ziemlich faszinierend.

Denn die Sache mit dem Mond ist gar nicht so weit hergeholt. Zwar übertreibt der Hersteller mit der Aussage, dass Ihr zum "kompletten Eigentümer des Mondes" werdet ein wenig, im besonderen iPhone steckt aber tatsächlich ein Stück Mond. Denn wie der Online-Edelshop schreibt, ist im Gehäuse des Apple-Smartphones ein Fragment eines Meteoriten eingelassen. Dieser soll direkt vom vielleicht beliebtesten Erdtrabanten auf die Erde gefallen sein.

Neben der Moon-Edition wird es noch Versionen für Mars und Merkur geben. / © Caviar

Caviar lässt das seltene Stück Gestein in eine Rückseite aus Titan und anderes nicht näher spezifiziertes Gestein ein, die die Umlaufbahnen einiger Planeten zeigt. Die Hülle, die Caviar dem iPhone 12 Pro und dem iPhone 12 Pro Max hinzufügt, ist dabei schlank – nämlich in etwa so hoch wie der Kamerabuckel der neuen iPhone-Modelle. Während die Rückseite ziemlich cool aussieht, könnte der Preis Euch abschrecken.

19 Stück zu Preisen bis 8.300 Euro erhältlich

Denn konfiguriert Ihr das Edel-Edelhandy auf das Maximum und wählt im Dropdown-Menü das iPhone 12 Pro Max mit 512 Gigabyte internem Speicherplatz aus, steigt der Preis auf knapp 8.300 Euro. Dabei ist die Stückzahl auf nur 19 Stück begrenzt, wodurch Ihr bei Interesse gar nicht mal allzu lange zögern solltet.