Nokia 5.4 vorgestellt: Quad-Cam, Snapdragon 662 und Android 11 für 219€

HMD Global verriet im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz, dass viele Menschen neben ihrer beruflichen Tätigkeit einem "Side-Hustle" nachgehen. Wer sich im Rap-Jargon ein wenig auskennt, wird das Leben als Hustler sicher kennen. Beim Nokia 5.4 geht es jedoch darum, die eigene Kreativität neben dem Hauptberuf im Privaten auszuleben und sich der Fotografie, Videos oder der Musik zu widmen.

Die beiden Farbvarianten sind an die nordische Natur angelehnt./ © HMD Global / Collage: NextPit

Und zumindest für die ersten beiden Punkte bringt das neuste Smartphone von HMD Global interessante Eigenschaften mit. Denn auf der Rückseite des Nokia 5.4 sitzt eine Quad-Kamera, die mit maximal 48 Megapixeln auflöst. Zwar finden sich hier die in der Mittelklasse bekannten und eher zu vernachlässigenden Zusatz-Sensoren für Tiefe und Makro (jeweils 2 Megapixel), die integrierte Bildstabilisierung sowie Full-HD-Filmaufnahmen in 60 Bildern pro Sekunde könnten das 5.4 in der Mittelklasse dennoch zum interessanten Handy für Hobby-Filmer machen.

Auch der zusätzliche Ultraweitwinkelsensor gehört zur Standard-Aussstattung einer Quad-Kamera in der Mittelklasse. Allerdings soll der im Snapdragon 662 arbeitende Spectra 340 ISP (Image Signaling Processor) die Auslöseverzögerung bei Fotos beiseiteschaffen und mit OZO-Raumklang und einer Windgeräuscheunterdrückung hat HMD auch an den Klang Eurer Videos gedacht.

Mehr sehen dank Punch-Hole-Notch

Interessant ist zudem HMDs Entscheidung, von einer Wassertropfen-Notch auf eine Punch-Hole-Notch und somit auf eine Ausstanzung im Display zur Platzierung der Frontkamera zu setzen. Die Kamera im 6,39-Zoll-Display löst mit 16 Megapixeln auf - der Bildschirm schafft es auf eine Auflösung von HD+. Durch die Punch-Hole-Notch wirkt das Handy ein wenig moderner, während die Ränder rund um das Display noch ein wenig schrumpfen.

Statt auf eine Wassertropfen-Notch setzt das Nokia 5.4 auf eine Ausstanzung im Display. / © HMD Global

Für Unabhängigkeit von der Steckdose soll ein Akku mit 4.000 Milliamperestunden sorgen, der mit maximal 10 Watt aufgeladen werden kann. Hierfür verfügt das Nokia 5.4 über einen USB-C-Port, der jedoch lediglich USB 2.0 unterstützt. Auf Wireless Charging müsst Ihr schon aufgrund der Rückseite aus Polykarbonat verzichten. Neben USB-C findet sich auch ein 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss am Gehäuse, nicht zu sehen ist hingegen der NFC-Chip, mit dem Ihr beispielsweise Kopfhörer verbinden oder Android Pay nutzen könnt.

Update auf Android 11 in Planung

Das Nokia 5.4 kommt mit Android One und wird schon bald ein Update auf Android 11 erhalten. Updates soll es ab dem Launch im Januar 2020 zwei Jahre lang geben, Sicherheits-Updates sogar drei Jahre und als kleines Extra für Android-Fans spendiert HMD Global dem 5.4 einen dedizierten Google Assistant-Button. Im Inneren des Smartphones stecken neben dem bereits erwähnten Snapdragon 662 SoC vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte interner Speicher, der sich dank MicroSD-Karten um bis zu 512 Gigabyte erweitern lässt.

Auf der Rückseite findet Ihr zudem einen Fingerabdrucksensor und somit ist über das neue Nokia-Smartphone fast alles gesagt. Moment, der Preis fehlt noch. Das Nokia 5.4 kommt ab Mitte Januar für 219 Euro in den Handel und ist dann in den Farben Polar Night und Dusk erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind neben einem Ladegerät auch ein kostenfreier Screen Protector. Eine Smartphone-Hülle müsst Ihr selbst dazu kaufen.

Kurzkommentar zum Nokia 5.4

HMD Global zeigt hier ein gutes Gespür für das, was in der Smartphone-Mittelklasse ankommt. Gerade die versprochene Akkulaufzeit von 2 Tagen sowie der Wechsel auf eine Punch-Hole-Kamera auf der Front sind interessante Eigenschaften. Etwas schade finde ich allerdings, dass Nokia scheinbar auf eine Mogelpackung bei der Quad-Kamera setzt. 48 Megapixel, Ultraweitwinkel und zwei Pseudo-Sensoren mit jeweils 2 Megapixeln haben wir in Mittelklasse-Smartphones schon oft gesehen. Insgesamt gibt es also wenig, mit dem das Nokia 5.4 so richtig heraussticht, auch wenn es schön ist, dass Android One noch immer einen Platz in der Mittelklasse hat.

Was haltet Ihr vom neuen Nokia 5.4? Ein interessantes Smartphone unter 300 Euro oder setzt Ihr Eher auf Alternativen wie das Xiaomi Mi Note 9 Pro? Seid Ihr an einem Testbericht interessiert?

