Handy für die Brieftasche: Oppo zeigt Foldable im Kreditkartenformat

Samsungs Foldables wie das Galaxy Z Fold 2 oder Z Flip geben schon seit einiger Zeit einen Geschmack darauf, welche Möglichkeiten man dank flexiblen Displays heute und erst Recht in Zukunft haben könnte. Oppo legt jetzt in Kooperation mit den Designern des japanischen Studios Nendo noch einen oben drauf und präsentiert das schlicht „Slide-Phone“ getaufte Konzept.

Wie die Bilder zeigen, ist das Smartphone im zusammengefalteten Zustand nur so groß wie eine Kreditkarte, wenngleich natürlich etwas dicker. Konkret misst das Gerät im gefalteten Zustand nur 54x86 Millimeter. Drei Scharniere ermöglichen ein Auseinanderfalten in mehreren Schritten. In unterschiedlichen Größen erlaubt das Handy dabei verschiedene Einsatzzwecke.

Today, we’re showcasing two new design concepts produced in collaboration with leading Japanese design studio, nendo.



First, is the ‘slide-phone’, which features a triple-hinge foldable screen system. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmP