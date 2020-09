Samsung Galaxy Z Fold 2: Alles über das neue faltbare Smartphone

Das Samsung Galaxy Z Fold 2 wurde während der Unpacked Keynote im vergangenen August nur am Rande erwähnt. Am Dienstag, dem 1. September 2020, fand nun aber endlich die offizielle Präsentation statt.

Preis, Erscheinungsdatum, Datenblatt, ... Wir ziehen Bilanz über alle Informationen, die rund um das Samsung Galaxy Z Fold 2 enthüllt wurden. Hat die von Samsung erträumte Zukunft endlich ihre Reife erlangt?

Ein großer, extra großer 120-Hz-Bildschirm

Neben seinem Gewicht von 282 Gramm fällt bei der Präsentation des Samsung Galaxy Z Fold 2 vor allem die Reife seines Designs auf. Wir sehen den technologischen Sprung, den Samsung seit der ersten Generation des Galaxy Fold vollzogen hat.

Der Hauptbildschirm auf der Innenseite, der von 7,3 Zoll auf nun 7,6 Zoll angewachsen ist, übernimmt das Design des Infinity-O-Displays. Entsprechend befindet sich in der oberen rechten Bildschirmhälfte eine zentrierte Aussparung für die Selfie-Kamera. Es kommt weiterhin die UTG- oder Ultra-Thin-Glas-Technologie wie beim Vorgängermodell zum Einsatz.

So sieht das aufgeklappte Samsung Galaxy Z Fold 2 aus / © Samsung

Der Unterschied ist Tag und Nacht, verglichen mit der riesigen Kerbe im ersten Galaxy Fold. Der AMOLED-Doppelbildschirm mit einer QXGA-Auflösung bietet 2.208 x 1.768 Pixel und einer standardmäßigen Bildwiederholrate von 120 Hz.

Der äußere Bildschirm ist ebenfalls gewachsen und misst nun 6,3 Zoll in Full HD+ oder 2.260 x 816 Pixel; im alten Modell war dieses Display nur 4,6 Zoll groß.

Der äußere Bildschirm ist ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Generationen des Fold / © Samsung

Das ist die Größe eines „normalen“ Smartphones heutzutage und eine große Verbesserung gegenüber der vorherigen Generation. Damals konnte man diesen Bildschirm nur als einfaches „Zusatzdisplay“ bezeichnen.

Auch hier kommt das Infinity-O-Design mit einem zentralen Loch am oberen Bildschirmrand zum Einsatz, welches nun fast die gesamte Fläche der Vorderseite einnimmt.

Die Entwicklung der Bildschirme zwischen den beiden Generationen von Fold ist offensichtlich. / © Samsung

Kein Exynos, sondern ein Snapdragon 865+, puh!

Wie für ein so teures Smartphone zu erwarten war, finden wir ein dick gefülltes Datenblatt.

So wird das Galaxy Z Fold 2 nur in einer Einzelkonfiguration mit 512 GB internem Datenspeicher und 12 GB RAM verkauft. In den Präsentationsunterlagen, zu denen uns Samsung vor der Keynote Zugang gewährte, war der Name des Prozessors nicht angegeben.

„7nm 64-bit Octa-Core“, mehr hat der Hersteller nicht gesagt. Aber wie Roland Quandt für WinFuture berichtet, wird das Fold 2 tatsächlich einen Qualcomm-SoC beinhalten: den Snapdragon 865+, wie im Galaxy Z Flip 5G und das auch in Europa.

Wir warten auf die offizielle Bestätigung durch Samsung während der Keynote, aber es wäre eine sehr gute Nachricht, wenn wir die Leistungsbedenken der Exynos SoCs berücksichtigen, die Samsung seinen Verbrauchern in Europa generell auferlegt.

Für den Rest des Datenblattes macht mir nur der relativ kleine 4.500-mAh-Akku wirklich Sorgen, ansonsten erfüllt das Fold 2 alle Hardware-Wünsche.

Weniger verrückt auf der Fotoseite

Entgegen den Erwartungen hat Samsung den 108-MP-Sensor und Space-Zoom anderer Flaggschiffe im Fotomodul des Fold 2 nicht untergebracht.

Auf der Rückseite befindet sich ein Dreifachsensor mit 12-MP-Ultraweitwinkel, 12-MP-Weitwinkel und 12-MP-Teleobjektiv. An der Vorderseite des Faltbildschirms befindet sich eine 10-MP-Selfie-Kamera – genau die gleiche wie im äußeren Display.

Es ist eindeutig weniger verrückt als die technischen Höhenflüge, an die Samsung uns gewöhnt hat, aber auf dem Papier ist es dennoch eines Flaggschiffs würdig. Wie bei seinen anderen High-End-Smartphones hat Samsung sogar die RIESIGE rechteckige Insel beibehalten, die stolz aus der Rückseite des Fold 2 hervorsticht.

Das hintere Fotomodul des Fold 2 ist massiv / © Samsung

Das Fotomodul in Kombination mit den anderen Kameras im Inneren und dem äußeren Display erlaubt eine gute Vielseitigkeit beim Fotografieren. Samsung hat zum Beispiel einen Modus gezeigt, bei dem das aufgenommene Motiv auf dem inneren und äußeren Bildschirm angezeigt wird.

Der Flex-Modus soll das Fold 2 „in ein Stativ verwandeln“, das für Nachtaufnahmen oder bei schwachem Licht nützlich wäre, um mehr Details einzufangen und Bewegungsunschärfen zu vermeiden. Dabei wird das Fold nur zur Hälfte aufgeklappt, eine Hälfte des Smartphones dient so zur Stabilisierung. Wir werden bei unseren Tests sehen, ob es über das Gimmick-Stadium hinausgeht.

Ein verbessertes Scharnier, das auf dem Fundament der Galaxy Z Flip aufbaut

Nachdem der südkoreanische Gigant die Technologie seiner Scharniere beim Samsung Galaxy Z Flip deutlich verbessert und damit haltbarer gemacht hat, hat er diese Fortschritte auch auf das Fold 2 übertragen.

Wir finden also eine verbesserte Technologie des Mechanismus, der stärker und fester sein und den faltbaren Bildschirm in jedem Winkel an seinem Platz halten soll. Samsung hat auch sein "Sweeper"-System mit Minibürsten, die verhindern, dass Schmutz in das Scharnier eindringt, wieder integriert.

Samsung hat das Scharnier und seinen Mechanismus weiter miniaturisiert / © Samsung

Logischerweise werden viele Softwarefunktionen verfügbar sein, welche den Formfaktor voll auszunutzen sollen – der erst durch das Scharnier ermöglicht wird. Dazu gehört der erwähnte Flex-Modus, um das Galaxy Z Fold in ein „2-in-1-Stativ“ zu verwandeln, wie beim Galaxy Z Flip.

Samsung verspricht, dass viele Anwendungen von Drittanbietern eine Displayunterstützung bieten werden, die sich an den genutzten Bildschirm anpasst, egal ob gefaltet oder geöffnet. In der Präsentation wurde gezeigt, dass Anwendungen wie YouTube, Google Maps oder die Office-Suite eine angepasste Schnittstelle bieten.

Die drei Nutzungsmodi des Samsung Galaxy Z Fold 2 / © Samsung

Samsung möchte den Übergang zwischen dem geschlossenem Display (Folded Fold) und dem doppelten inneren Bildschirm (Unfolded Fold) noch nahtloser oder intuitiver gestalten. Einige Anwendungen erlauben es Ihnen daher, von einem Bildschirm und damit von einem Modus (gefaltet oder geöffnet) ohne Übergang in den anderen zu wechseln.

Darüber hinaus wird es je nach Bildschirmfaltwinkel drei verschiedene Nutzungsmodi geben. Im vollständig gefalteten Modus ist nur der äußere Bildschirm aktiv.

Ein zweiter Modus zeigt sich beim Öffnen zwischen 80 und 160 Grad. Alle wesentlichen Informationen werden hier oben und die zusätzlichen Elemente im unteren Teil angezeigt. Schließlich soll ein dritter Modus, bei einer Öffnung von weniger als 80 Grad, den bereits erwähnten Flex-Modus aktivieren.

Preis und Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy Z Fold 2 soll noch im September 2020 in Deutschland verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1949 Euro. Schluck.

