Apple Mac mini mit M3-Chip angeblich in Arbeit

Kommt ein neuer Apple Mac mini noch im Herbst 2023?

Der in Apple-Fragen gern zitierte Bloomberg-Redakteur, Mark Gurman hat in seinem aktuellem Power-On-Newsletter unter anderem berichtet, dass Cupertino aktuell mit der Überarbeitung seiner Apple-Mac-Modelle beschäftigt ist. Seine Informationen bezieht der Leaker laut eigenen Angaben aus nicht genannten Apple-Insider-Quellen. So soll angeblich intern bereits der Apple Mac mini mit einem M3-Chipsatz getestet werden und gemeinsam mit weiteren Modellen noch im Oktober 2023 erscheinen.

Der Mac mini wird wohl mit dem Basis-M3-Chipsatz, 24 GB RAM und dem Betriebssystem Sonoma 14.1 erscheinen. Anders als der M3-Prozessor, der dem Apple-M2-Chip mit vier Performance- und vier Effizienz-Kernen stark ähnelt, soll das M3-Pro-SoC anstelle der 10-GPU-Kerne, 18-GPU-Kerne erhalten. Diese Steigerung ist nicht zuletzt dem verbesserten 3-nm-Fertigungsprozess zu verdanken. Ein erster Release wird aber erst im kommenden Jahr 2024 erwartet.

Apple-M3-Pro und M3-Max-Chip erst 2024

Auch von einem Apple-M3-Max-Chip ist die Rede: Hier äußert der Tippgeber aber nur persönliche Vermutungen, wie 14 CPU- und bis zu 40 GPU-Kerne. Alle drei Chipsätze sollen von der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) gefertigt werden. Verwendung könnte der stärkste Apple-Chipsatz in einem MacBook Pro und einem überarbeiteten Apple Mac Studio erhalten.

Aktuelle Zahlen weisen mit 6,8 Milliarden US-Dollar Umsatz ein rückläufiges Mac-Geschäft gegenüber dem Vorjahresquartal mit 7,4 Milliarden US-Dollar Umsatz aus. Mit den neuen Apple-M3-Chipsätzen erhofft sich der Konzern, diesen negativen Trend stoppen zu können.

