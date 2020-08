Apple nimmt den Beat raus: Naht das Ende der beliebten Kopfhörermarke?

Die aktuellen Gerüchte rund ums Ende von Beats begannen schon Anfang April mit den Tweets des Leakers Jon Prosser. Damals sagte er voraus, dass Apple sich von der beliebten Trendmarke verabschieden werde. Das Ende von Beats werde aber nicht von heute auf morgen kommen, sondern erst nachdem Apple sich mit den eigenen Kopfhörern rund um die bekannten AirPods einen Namen gemacht hat.

Seems like people need clarification on what I mean by “end goal is to phase out Beats”



It doesn’t mean they’re trying to kill the Beats brand TOMORROW.



They’re building up the Apple/AirPods product line - THEN they will phase out Beats in favor of the finished lineup.