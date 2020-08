Netflix führt fragwürdige Funktion ein: Würdet Ihr sowas nutzen?

Shuffle Play ergibt Sinn, wenn man einer Band oder einem Künstler zuhört, den man liebt. Ich persönlich bin von der alten Schule und höre mir Alben öfter von Anfang bis Ende an, aber ich verstehe die Popularität, einfach einen bestimmten Künstler oder ein bestimmtes Genre zu mischen und zu sehen, wohin der Algorithmus einen führt. Nun, Netflix glaubt anscheinend, dass sich der gleiche Ansatz auch auf Serien und Filme anwenden lässt.

TechCrunch bestätigt, dass die neue Schaltfläche derzeit zur Überraschung vieler Benutzer in der Netflix-App für Fernseher angezeigt wird. TechCrunch wurde auch mitgeteilt, dass der Streaming-Gigant möchte, dass Netflix sich mehr wie normales Fernsehen anfühlt. Doch bereits die Autoplay-Funktion hatte zu Verärgerung geführt. Netflix ermöglichte es Benutzern schließlich in einem Update Anfang dieses Jahres, diese Funktion zu deaktivieren.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG