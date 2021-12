Apple Watch für 150 Euro: Warum ist dieses Aldi-Angebot so krass günstig?

Der Discounter Aldi Nord bietet die Apple Watch 3 aktuell für nur 150 Euro an! Das Internet ist in heller Aufruhr – bei genauerem Hinsehen wird aber klar, warum der Preis so gering ist. Denn Aldi verkauft die Series 3 als Refurbished-Produkt, was an sich gar nicht so schlimm ist. NextPit verrät Euch, ob Ihr die Apple Watch Series 3 bei Aldi tatsächlich kaufen könnt.