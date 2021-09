Apple Watch Series 7: Neue Smartwatch mit größerem Display

Die Apple Watch Series 7 ist da – und kommt mit einer Reihe von Verbesserungen, die nicht nur in Sachen Design Neuerungen mitbringen. Gleichzeitig straft sie die Gerüchteküche lügen. Aber erstmal Schritt für Schritt.

Apple setzt bei seinen Geräten auf 100% recycltem Material – auch bei der Apple Watch Series 7 / © Apple / Screenshots: NextPit

An der Zusammenfassung seht Ihr schon: Es hat sich wirklich viel getan bei der Apple Watch Series 7. Das Wichtigste zu Beginn: Die Gerüchteküche hatte ein ganz neues Design kolportiert. Und sie hat nicht Recht behalten. Vielmehr ist das Design stark an das der Vorgänger angelehnt. Allerdings bekommt die Apple Watch Series 7 ein deutlich größeres Display mit kleineren Bezels. Insgesamt ist so im Vergleich zum Vorgängermodell 20 Prozent mehr Platz auf dem Bildschirm der Apple-Uhr.

Apropos Display: Dieses ist nicht nur größer, sondern soll auch deutlich heller sein. Apple gibt an, dass das Display bis zu 70% heller sein soll, was besonders bei ungünstigen Blickwinkeln helfen soll. Um all das möglich zu machen, hat Apple die Anordnung der Buttons komplett neu gestaltet.

Die Apple Watch Series 7 bringt eine Menge Neuerungen. / © Apple / Screenshots: NextPit

Apple Watch Series 7 bekommt besseren Staubschutz und neuen Watchfaces

Für diejenigen, die gerne in der Wüste oder am Strand unterwegs sind, gibt es gute Neuigkeiten. Die Apple Watch Series 7 ist die erste Apple Watch mit einer IP6X-Zertifizierung. Auch kleine Sand- und Staubpartikel können nicht in die Uhr eindringen und dort für Schäden sorgen. Wasserdicht ist die Uhr selbstverständlich auch weiterhin.

Apple spendiert der Apple Watch Series 7 einige grafische Neuerungen und nutzt so das größere Display besser aus. So kann bei Nachrichten rund 50% mehr Text angezeigt werden, es gibt neue Sportübersichten mit mehr Informationen und auch eine Reihe neuer, cooler Watch-Faces.

Endlich: Schnelleres Aufladen der Batterie

Ein Feature, auf das sich viele freuen dürften, ist eine Art Fast Charging. Bis zu 33% lässt sich die Apple Watch Series 7 im Vergleich zur Series 6 aufladen. Die Batterielaufzeit gibt Apple in seiner Präsentation mit 18 Stunden an.

Die Apple Watch Series 7 ist in diesem Herbst verfügbar. Die Preise für die Apple Watch Series 3 gibt Apple ab 199 US-Dollar und für die Apple Watch Series 7 ab 399 US-Dollar an. Erfahrungsgemäß kommt bei uns immer ein ganzes Stück obendrauf. Sobald uns die Preise für Deutschland vorliegen, aktualisieren wir diesen Artikel.