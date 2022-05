Aqara G3 Camera Hub im Hands-on: vielfältige HomeKit-Kamera

Der Aqara G3 Camera Hub bietet für knapp 90 Euro einen enormen Funktionsumfang – von Nachtsicht über PTZ und Gesichtserkennung bis zum Zigbee-3.0-Hub. Wie sich die kleine Überwachungskamera in der Praxis schlägt, erfahrt Ihr in unserem ersten Hands-on-Test.

Kurzfazit

Der Aqara G3 Camera Hub bietet für gerade einmal 89,99 Euro ein unglaublich vielfältiges Paket. Erst einmal ist das Gerät eine Überwachungskamera mit enorm vielfältigen Funktionen, von Pan, Tilt und Zoom über Gesichts- und Haustiererkennung bis hin zu IR-Transmitter und Gestensteuerung. Im Hands-on haben die getesteten Features allesamt einwandfrei funktioniert.

Zweitens ist der Aqara G3 Camera Hub aber auch ein Smart-Home-Hub und verbindet sich dank Zigbee-3.0-Unterstützung mit bis zu 128 weiteren Aqara-Geräten. Ihr könnt also rund um das Device ein komplettes Smart-Home-Ökosystem aufbauen – Aqara selbst hat hier unzählige Lichtschalter, Smart Plugs & Co. im Angebot. Über das integrierte System könnt Ihr Routinen anlegen was sehr viele Möglichkeiten öffnet, gerade in Zusammenhang mit anderem Aqara-Zubehör.

Bei so vielen Features für so wenig Geld bleibt allerdings eines etwas auf der Strecke: die Bildqualität. Für den „Hausgebrauch“ reichen die Clips mit maximal 2K-Auflösung zwar aus. Wollt Ihr aber im Zweifelsfall bei schwierigen Lichtverhältnissen auf den Bildern mal einen Einbrecher oder ein entferntes Autokennzeichen erkennen, dann solltet Ihr zu einer teureren Lösung greifen.

Affiliate Angebot Aqara G3 Camera Hub Der Aqara G3 Camera Hub konnte uns im ersten Hands-on durchaus überzeugen, insbesondere mit den Smart-Home-Funktionen. Zur Geräte-Datenbank

Dennoch: Unterm Strich ist das Gesamtpaket überzeugend. Legt Ihr mehr Wert auf den Smart-Home-Aspekt, die Automationen und den Funktionsumfang als auf die reine Bildqualität, dann seid Ihr hier goldrichtig.