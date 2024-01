Auch ohne GigaKombi: iPhone 15 Pro + Vodafone-Tarif richtig günstig

Auf der Suche nach einem guten Deal zum iPhone 15 Pro, solltet Ihr gerade bei LogiTel vorbeischauen. Hier gibt es das Smartphone mit passendem 5G-Tarif im Netz von Vodafone und mit 50 GB Datenvolumen. Monatlich erwarten Euch hier 39,99 Euro. Ob sich das lohnt oder Ihr besser die Finger von dem Angebot lasst, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Das Apple iPhone ist seit Jahren kein einfaches Smartphone mehr. Es dient viel mehr schon als Statussymbol. Das kommt jedoch auch mit einem gewissen Preis und so kostet Euch das Apple iPhone 15 Pro mit 256-GB-Speicherplatz auch einige Monate nach der Veröffentlichung noch mehr als 1.100 Euro im Netz. Möchtet Ihr so viel Geld nicht auf einmal hinlegen, könnt Ihr das Gerät monatlich über einen Tarif-Deal abstottern. – so auch bei LogiTel. Hier gibt es gerade ein spannendes Angebot zum iPhone 15 Pro mit Mobilfunktarif im 5G-Netz von Vodafone.

Das iPhone 15 Pro ist das aktuelle Flaggschiff aus Cupertino und kann dabei nicht nur als besagtes Statussymbol glänzen – im Gegenteil! Die Verarbeitung ist gewohnt tadellos, die 48-MP-Hauptkamera weiß definitiv zu überzeugen, das 6,7-Zoll-OLED-Display mit 120-Hz-Bildwiederholrate ist unglaublich gut und das A17-Pro-SoC arbeitet mehr als die Deutsche Bahn.

Das Apple iPhone 15 Pro kommt mit einer Triple-Hauptkamera zum Kunden. / © nextpit

Zusätzlich hat das iPhone 15 Pro eine Titanlegierung verpasst bekommen, um die Stabilität zu erhöhen und beim ausdauernden Akku könnt Ihr mit bis zu 29 Stunden Videowiedergabe rechnen. Dennoch hat mein Kollege Antoine in seinem Test zum iPhone 15 Pro auch einige Negativpunkte entdeckt. So ist die Ladezeit für ein so kostspieliges Smartphone mit 20 W schlichtweg zu langsam und die Nachtfotos unterscheiden sich qualitativ.

So gut ist das Angebot zum Apple iPhone 15 Pro wirklich

Was wäre ein Tarif-Deal nur ohne einen Handyvertrag? Ihr schließt hier den Vodafone Smart S ab, mit dem Ihr 50 GB Datenvolumen monatlich zur Verfügung habt und mit maximal 500 MBit/s Download-Bandbreite arbeitet. Ihr bindet Euch 24 Monate an den Anbieter und habt Zugang zum 5G-Netz des Providers. Preislich seid Ihr mit 39,99 Euro monatlich, sowie einmalig 489 Euro für das Smartphone und 4,95 Euro für den Versand, dabei. Die Anschlussgebühr wird Euch von Vodafone erstattet. Zudem gibt es 100 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Tarif-Check Gerät Apple iPhone 15 Pro Tarif Vodafone Smart S Datenvolumen 50 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 39,99 € Einmalige Kosten 493,99 € Gesamtkosten 1.453,75 € Wechselbonus 100,00 € Reguläre Gerätekosten 1.239,56 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 4,76 € Zum Angebot*

Wie Ihr unserer Tarif-Check-Tabelle entnehmen könnt, zahlt Ihr effektiv 4,76 Euro monatlich für den Tarif zu den eigentlichen Gerätekosten obendrauf. Das ist für einen 5G-Tarif mit 50 GB Datenvolumen recht günstig, vor allem in Verbindung mit einem iPhone 15 Pro. Beachtet allerdings, dass Ihr den Wechselbonus nur warhnehmen könnt, wenn Euer aktueller Tarif bereits drei Monate läuft und Ihr noch nicht Mobilfunk-Kunde bei Vodafone oder Otelo seid.

Lohnt sich das LogiTel-Angebot zum iPhone 15 Pro?

Seid Ihr bereit, Euch 24 Monate an Vodafone zu binden und seid bereits auf der Suche nach einem günstigen Deal zum iPhone 15 Pro, könnt Ihr hier durchaus zugreifen. In der Regel sind die Effektivkosten für iPhone-Deals deutlich höher. Seid Ihr bereits Kunden bei Vodafone, beispielsweise über einen Internet-Tarif, könnt Ihr auch den GigaKombi-Vorteil anwenden und spart somit noch einmal 5 Euro monatlich. Dadurch spart Ihr effektiv sogar rund 24 Cent im Monat, anstatt etwas für den Tarif draufzuzahlen.

Für Apple-Fans und solche, die es noch werden möchten, ist der Deal also definitiv spannend. Spannend ist allerdings auch, welche Preispolitik am Mittwoch einschlägt, wenn das diesjährige Galaxy-Unpacked-Event stattfindet und der Konzern die neuen Galaxy-S-Modelle vorstellt. Seid Ihr bisher aus Kostengründen Android-Smartphones treu geblieben, könnte sich dies bald ändern.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Angebot zum iPhone 15 Pro spannend für Euch oder zahlt Ihr lieber mehr als 1.000 Euro, damit Ihr keine lange Vertragsbindung eingehen müsst? Lasst es uns wissen!