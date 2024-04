Die besten Smartphones bis 400 Euro: Mittelklasse-Handys im Vergleich

Welches Smartphone unter 400 Euro ist Anfang 2024 das beste? Samsung, Xiaomi, Google, Nothing und Motorola bieten in dieser Preisklasse Smartphones an, die sich absolut sehen lassen können und aktuell das beste darstellen, was Ihr 2024 unter 400 Euro kaufen könnt.

Smartphones unter 400 Euro sind im Jahr 2024 wirklich erstaunlich gut. In dieser Preisklasse gibt es Flaggschiff-Features wie 120-Hz-AMOLED-Displays, leistungsstarke SoCs wie den Snapdragon 7+ Gen 2 oder eine 120-W-Schnellladefunktion. Zwischen den oft etwas unausgewogenen Smartphones unter 300 Euro und den Flaggschiff-Smartphones, die nicht unbedingt so viel mehr bieten müssen, stellen Smartphones bis 400 Euro ebenso wie die Smartphones bis 500 Euro die goldene Mitte dar und bieten nahezu alles, was Ihr braucht, um ordentliche Fotos zu machen, Handyspiele zu zocken oder auch Inhalte komfortabel zu konsumieren.

Die besten Smartphones des Jahres 2024 bis 400 Euro

Wir haben Smartphones mit unterschiedlichen Stärken ausgewählt, um möglichst vielen Bedürfnissen gerecht zu werden. In dieser Auswahl findet Ihr Modelle, die wir allesamt getestet haben, und die unserer Meinung nach das Beste sind, was es derzeit im Segment der Smartphones unter 400 Euro gibt.

Kaufberatung: So findet Ihr 2024 das beste Smartphone bis 400 Euro

Bevor Ihr Euch für ein Smartphone entscheidet, solltet Ihr wissen, was Ihr sucht und welche Zugeständnisse Ihr in dieser Preisklasse machen müsst. nextpit zeigt Euch daher die wichtigsten Punkte, die Ihr beachten solltet, um die bestmögliche Wahl für Eure Bedürfnisse zu treffen.

Noch zu teuer? Dann wert einen Blick auf die besten Smartphones bis 300 Euro

Die Leistung von Smartphones bis 400 Euro

Man findet spielend leistungsfähige SoCs in einem Android-Smartphone unter 400 Euro. Der Snapdragon 7+ Gen 2 des Poco F5 hat zum Beispiel eine sehr leistungsfähige Cortex-X2-CPU, die man früher nur in den leistungsstärksten SoCs von Qualcomm, MediaTek oder Samsung vorfand.

Mit einem Android-Smartphone, das weniger als 400 Euro kostet, ist Gaming ohne große grafische Zugeständnisse möglich. Eure Spiele werden nicht immer mit konstanten 60 FPS laufen. Aber bei der überwiegenden Mehrheit der Titel im Google Play Store wird es Euch nicht an Leistung fehlen.

Gute Handy-Kameras bis 400 Euro – ist das möglich?

Im Jahr 2024 ist es möglich, mit einem Smartphone für unter 400 Euro gute Fotos zu machen. Es gibt zum Beispiel Foto-Sensoren mit großen Auflösungen von 200 MP, wie beim Redmi Note 13 Pro 5G.

Andere Modelle setzen mehr auf KI und Algorithmen, wie das Pixel 7a, um Bilder zu produzieren, deren Qualität mit der von viel teureren Modellen mithalten kann.

Erwartet bei einem Modell für unter 400 Euro nicht unbedingt eine Telekamera, aber für die meisten Eurer Fotozwecke (Selfies, 2-fach-Zoom, Porträt) gibt es in dieser Preisklasse reichlich Auswahl.

Akkulaufzeit und Schnellladefunktion bei Smartphones unter 400 Euro

In dieser Preisklasse haben die Akkus mindestens 4.500 mAh, und die Akkulaufzeit ist immer noch in Ordnung. Der Grund ist oft, dass noch keine arg stromfressenden SoCs für absolute Highend-Performance verbaut sind. Glücklicherweise bieten immer mehr Modelle eine beachtliche Ladeleistung von bis zu 120 W an!

Die Displayqualität von Smartphones bis 400 Euro

Der Bildschirm ist eine der Komponenten, die sich bei Smartphones unter 400 Euro am stärksten verändert hat. Ihr findet mit Leichtigkeit Modelle mit einem AMOLED-Bildschirm und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Es gibt sogar immer mehr Smartphones mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz in dieser Preisklasse. In dieser Hinsicht stehen die Mittelklasse-Smartphones den Flaggschiffen in nicht mehr viel nach.

Diese Zugeständnisse müsst Ihr bei einem Smartphone bis 400 Euro machen

Natürlich ist man mit einem Preis von unter 400 Euro immer noch im mittleren Preissegment und kann nicht alles haben. Was den Bildschirm betrifft, so ist die Helligkeit noch verbesserungswürdig, und LTPO-Bildschirme mit variabler Bildwiederholrate bleiben den Flaggschiffen vorbehalten. Ihr müsst bei den Kameras auf ein Teleobjektiv verzichten und Euch manchmal sogar mit einem Ultraweitwinkelobjektiv begnügen, das kaum nutzbar ist.

Das Design hat sich zwar weiterentwickelt, aber die Qualität der Materialien und manchmal auch der Verarbeitung bleibt ein Punkt, bei dem man Abstriche machen muss. Ihr solltet auch bedenken, dass Funktionen wie IP-Zertifizierung oder kabelloses Aufladen für weniger als 400 Euro kaum erhältlich sind.

Die besten Smartphones bis 400 Euro

Nachdem Ihr jetzt wisst, was Euch bei den Handys bis 400 Euro erwartet (und was nicht): Hier sind sie, unsere Top-Smartphone-Empfehlungen in dieser Preisklasse!

Das beste Smartphone bis 400 Euro: Samsung Galaxy A35

Mit dem Design-Upgrade hat Samsung das A35 näher an das A55 herangeführt. / © nextpit

Lest auch unseren ausführlichen Test des Samsung Galaxy A35, um mehr zu erfahren.

Samsung hat dieses Jahr mit dem Galaxy A35 einen Volltreffer gelandet. Neben dem gelungenen Design bietet es dank Exynos 1380 eine wirklich gute Leistung im Alltag und bei Spielen sowie dank Triple-Cam eine ordentliche Kameraqualität. Auch das 6,6 Zoll große AMOLED-Display mit seinen schmaleren Rändern und der Glasrückseite gefällt uns gut. Die Benutzeroberfläche ist ebenfalls ein großer Pluspunkt mit dem auf Android 14 basierenden One UI 6.1.

Mit dem Akku, der eine Kapazität von 5.000 mAh besitzt und mit bis zu 25 W geladen werden kann, kommt Ihr bei durchschnittlichem Einsatz sogar über zwei Tage. Apropos lange: Euch werden fünf Jahre lang Sicherheitsupdates garantiert, vier Jahre lang gibt es große Android-Updates. Haken beim Galaxy S35: Die Kameras sind nicht sonderlich gut aufeinander abgestimmt, Laden geht nur relativ langsam und nicht kabellos – und der Charger ist erneut nicht Teil des Lieferumfangs.

Trotz dieser Nachteile ist das Galaxy A35 ein gelungenes Device, das wir denjenigen empfehlen, die ein gutes und günstiges Smartphone suchen, das seine Aufgabe erfüllt, ohne zu große Zugeständnisse zu machen.

Zusammenfassung Kaufen Samsung Galaxy A35 Pro Schicker und vor allem hochwertiger neuer Look

Solide Performance im Alltag und in Mobile Games

Brauchbare Kameras

Bis zu fünf Jahre Sicherheits-Updates

Wasser- und staubgeschützt Contra Langsames Quick-Charging

Kein kabelloses Laden

Kameras nicht gut aufeinander abgestimmt Samsung Galaxy A35

Die beste Alternative bis 400 Euro: Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Trotz einiger fragwürdiger Entscheidungen ist das Redmi Note 13 Pro 5G ein ausgewogenes Mittelklasse-Smartphone. / © nextpit

Lest unseren ausführlichen Test des Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ist ein interessantes Update für einen der Bestseller der Marke. Mit seiner 200-MP-Kamera, dem schnellen Aufladen und dem helleren Display bietet es gute Eigenschaften für ein Mittelklassegerät.

Allerdings sind die Leistung und die Akkulaufzeit im Vergleich zu seinen Konkurrenten, wie dem Poco F5, immer noch durchschnittlich. Trotzdem ist das Design gelungen und mit der Hauptkamera lassen sich gute Fotos machen. Außerdem bietet Xiaomi eine klare Software-Update-Politik, was dieses Smartphone empfehlenswert macht.

Seht Euch unsere Auswahl der besten Xiaomi-Smartphones im Jahr 2024 an.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Pro Schnelles & helles OLED-Display

Flottes Quick Charging

Kopfhörerbuchse

Gute Bilder mit der Hauptkamera Contra Leistung und Akkulaufzeit nur Durchschnitt

Sekundäre Kameras enttäuschen

Keine microSD-Erweiterung

Mehr als ein Dutzend Drittanbieter-Apps vorinstalliert Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Die beste Handy-Kamera bis 400 Euro: Google Pixel 7a

Das Pixel 7a folgt dem Design der Pixel-7-Reihe und hat einen ungewöhnlichen Formfaktor. / © nextpit

Lest unseren ausführlichen Test des Google Pixel 7a

Das Google Pixel 7a ist eine günstigere Version des Pixel 7 (Test), also des ehemaligen Flaggschiffs des Herstellers. Mit einem Google Tensor G2 ausgestattet, zeichnet sich dieses Smartphone für unter 400 Euro durch die Qualität seiner Fotos und sein ausgewogenes Datenblatt aus.

Es ist nicht das leistungsstärkste Smartphone unter 400 Euro in dieser Auswahl. Aber die reine Android-Erfahrung, die hervorragende Update-Politik und die wirklich hohe Fotoqualität machen es zu einer ausgezeichneten Wahl.

Wo Xiaomi-Smartphones riesige Megapixel und jede Menge unnütze Makro- oder Tiefensensoren aufweisen, verlässt sich das Pixel 7a auf die KI von Google, um hervorragende Fotos zu produzieren. Sein kompaktes Format ist ebenfalls ein Vorteil.

Schaut Euch unseren Vergleich zwischen dem Google Pixel 7, Pixel 7a und Pixel 7 Pro an.

Zusammenfassung Kaufen Tarife Google Pixel 7a Pro Kompaktes Design

Erstklassige Leistung

Vielseitige und vertrauenswürdige Kamera

Tolle Akkulaufzeit

Kabelloses Laden Contra Langsame Ladezeit

Kein Netzadapter in der Box Google Pixel 7a Tarifvergleich Die besten Tarife werden für Dich geladen...

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bis 400 Euro: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Das Redmi Note 12 Pro+ bietet wirklich schnelles kabelgebundenes Laden mit 120 W. / © nextpit

Lest unseren ausführlichen Test des Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Sollten Euch die Top-Modelle ein bisschen zu viel des Guten sein, werft einen Blick auf das Redmi Note 12 Pro+ 5G. Neben dem großen Namen bietet der Midranger von Xiaomi eine ordentliche Leistung, einen Prozessor auf Flaggschiff-Niveau und viel Speicher.

Die Highlights des Redmi Note 12 Pro+ liegen in seinen herausragenden Spezifikationen. Die Hauptkamera verfügt über einen 200-Megapixel-Sensor, der sowohl bei Tageslicht als auch bei Nacht ordentliche Ergebnisse liefert. Aber der Star der Show ist definitiv der 120-Watt-Charger, der im Lieferumfang enthalten ist. Eine vollständige Aufladung dauerte in unserem Test etwas mehr als 30 Minuten – in der Zeit bringt Ihr es beim Galaxy A54 gerade einmal auf 29 Prozent!

Kommen wir nun zu den negativen Punkten: Die anderen Kameras des Redmi Note 12 sind allerdings eher nicht der Rede wert, und die Akkulaufzeit ist allenfalls durchschnittlich. Außerdem installiert Xiaomi eine Menge Bloatware und die Software-Support-Politik hinkt immer noch hinter der von Samsung oder Google hinterher, aber vier Jahre Sicherheitsupdates sind eine starke Verbesserung gegenüber früheren Generationen.

Zusammenfassung Kaufen Tarife Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Pro Planer 120-Hertz-AMOLED-Bildschirm

Gute Leistung bei täglichen Aufgaben und Spielen

Insgesamt gute Bilder von der Kamera

Richtig schnelles Aufladen

Kopfhörerbuchse Contra Jede Menge vorinstallierte Apps

Die Softwareunterstützung bleibt hinter der des Hauptkonkurrenten zurück Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Tarifvergleich Die besten Tarife werden für Dich geladen...

Die beste Akkulaufzeit für unter 400 €: Nothing Phone (2a)

Das Nothing Phone (2a) hat immer noch eine transparente Rückseite, aber dieses mal aus Plastik. / © nextpit

Lest unseren ausführlichen Test zum Nothing Phone (2a)

Mit dem Phone (2a) hat Hersteller Nothing ein neues und vor allem sehr erschwingliches Smartphone auf den Markt gebracht. Es bietet ein ausgewogenes Datenblatt, zeichnet sich aber vor allem durch sein Design aus, das mein Kollege Antoine in seinem Test als das schönste unter den Mittelklasse-Smartphones des Jahres 2024 nennt.

Das Phone (2a) bietet mit seiner Nothing OS 2.5-Oberfläche ein angenehmes Erlebnis und verspricht mit seiner 3-Jahres-Garantie auf Android-Updates und 4-Jahres-Garantie auf Sicherheitsupdates eine lange Lebensdauer. Die Leistung ist ordentlich und stabil, obwohl das Smartphone nicht mit dem neuesten Snapdragon-SoC ausgestattet ist, sondern erstmalig auf einen MediaTek-Prozessor setzt.

Mit seinem 5000-mAh-Akku, der 45-W-Schnellladung unterstützt, ist das Nothing Phone (2a) der Meister der Akkulaufzeit in seiner Preisklasse. Das Smartphone hat in unserem Akku-Benchmark mit einer Helligkeit von 50 Prozent satte 17:02 Stunden durchgehalten, was sehr beeindruckend ist. Damit könnt Ihr problemlos zwei Tage verbringen, ohne Euer Phone (2a) aufladen zu müssen. Und sollte es doch einmal soweit sein, sorgt die Schnellladefunktion für eine rasche Versorgung.

Das einzige echte Zugeständnis, das Ihr meiner Meinung nach machen muüst, ist die schwache Fotoqualität, des dualen Fotomoduls, die vor allem bei Nacht nicht sehr überzeugend ist. Ansonsten ist das Nothing Phone (2a) ein ausgewogenes Mittelklasse-Smartphone mit einem schönen Bildschirm, einer ordentlichen Leistung und vor allem einer bemerkenswerten Akkulaufzeit.

Zusammenfassung Kaufen Nothing Phone (2a) Pro Das schönste Android-Smartphone der Mittelklasse

Nothing OS 2.5 ist intuitiv

3 Android-Updates + 4 Jahre Sicherheits-Updates

Rekord-Laufzeit und großer Akku

Ordentliche und sehr stabile Leistung Contra Die Fotoqualität ist nicht überragend, besonders bei Nacht

Langsames Aufladen per Kabel mit 45 W

Kein SD-Slot

Das Design ist sehr schön, aber es besteht aus viel Plastik Nothing Phone (2a)

Smartphone mit Premium-Look bis 400 Euro: Motorola Edge 40

Die schwarze Version des Edge 40 ist möglicherweise nicht die beste, um das Design des Modells zu zeigen. / © nextpit

Lest den ausführlichen Test des Motorola Edge 40

Mit einer UVP von 600 Euro scheint das Edge 40 in dieser Liste fehl am Platz zu sein, aber das Handy ist die meiste Zeit stark rabattiert, mit Straßenpreisen von zumeist unter 400 Euro. Das Handy wird in einer Vielzahl von knalligen Farben angeboten (aber aus irgendeinem Grund hat sich Motorola dafür entschieden, uns die langweilige schwarze Variante für den Test zur Verfügung zu stellen ...) und kommt mit einem angenehm weichen Material auf der Rückseite, das sich hochwertig anfühlt und die Griffigkeit erhöht.

Für diejenigen, die gekrümmte Displays bevorzugen, ist das Edge 40 eine der wenigen Optionen in dieser Preisklasse mit einem schönen und schnellen Display, das Bilder mit 144 Hz aktualisiert. Eine weitere Funktion, die nur das Edge in dieser Liste hat, ist das kabellose Aufladen. Auch, wenn das oben genannte Redmi-Handy das Motorola bei den kabelgebundenen Ladegeschwindigkeiten abhängt, muss sich das Edge 40 mit seinen 68 Watt, die das Gerät in 46 Minuten voll aufladen, sicher nicht verstecken.

Was die Software angeht, hat Motorola seine Software-Update-Politik auf das Niveau der vierjährigen Sicherheitsupdates von Xiaomi angehoben, was zwar schlechter ist als bei Samsung und Google, aber für die meisten Menschen ausreichen dürfte. Und bis dahin sollte der Dimensity 8200, der sich etwa zwischen dem sehr schnellen Snapdragon im Poco F5 und dem Mittelklasse-Dimensity 1080 im Redmi Note 12 Pro+ einsortiert, ausreichend Leistung bieten.

Zusammenfassung Kaufen Motorola Edge 40 Pro Sehr gute Haptik (Grip & Gewicht)

Gutes Display

Ausreichend schneller Prozessor

IP68-Zertifizierung

Moto My UX und Ready For

68-W-Netzteil im Lieferumfang

Fast keine Bloatware Contra Update-Politik nicht zeitgemäß

Aufnahmen sehr überzeichnet

Nur eine Speicherkonfiguration

Keine analoge Klinkenbuchse

Kein microSD-Support Motorola Edge 40

Was haltet Ihr von dieser Auswahl? Welche Modelle haben wir Eurer Meinung nach übersehen und sollten sie in unsere Bestenliste aufnehmen? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!

Bitte beachtet, dass wir diesen Artikel im April 2024 überarbeitet haben.