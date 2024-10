Das neue Google Pixel 9 steht sicherlich bei einigen auf der Wunschliste. Allerdings hat Google in den letzten Jahren ordentlich an der Preisschraube gedreht, wodurch es nicht mehr unbedingt als Preis-Leistungs-Tipp in Frage kommt. Dennoch ist die Pixel-Reihe, vor allem aufgrund der Kamera-Leistung, nach wie vor eine Empfehlung wert. Bei Deinhandy habt Ihr nun die Möglichkeit einen Handyvertrag von Vodafone abzuschließen und dadurch richtig Geld zu sparen, falls Ihr Euch die 128-GB-Variante des Google Pixel 9 sichern möchtet.

Das Google Pixel 9 ist nur Standard, oder?

In unserem Test zum Google Pixel 9 gibt es sowohl positive als auch negative Aspekte zu entdecken. Denn in alter Google-Manier erwartet Euch ein Smartphone, das vor allem bei der guten Verarbeitungsqualität und dem verbesserten 6,3-Zoll-OLED-Display punkten kann. Die Leistung des Google Tensor G4 mit 12 GB RAM blieb im Vergleich zur Konkurrenz allerdings etwas zurück. Dies bezieht sich jedoch hauptsächlich auf unsere Benchmark-Tests. Immerhin kann Google mit Gemini überzeugen.

Der ikonische "Visor" auf der Rückseite des Google Pixel 9 ist Vergangenheit. / © nextpit

Ein anderes Bild (Achtung: Wortwitz!) liefert hingegen die Kamera. Während einige Tests im Netz eine gewohnt gute Qualität vermuten lassen, konnte die Kamera in unserem Test (und auch bei manchen Kollegen) eher mit Bildfehlern glänzen. In Verbindung mit dem recht hohen Einstiegspreis von 949 Euro führten diese Punkte natürlich zu Abzügen in der Gesamtnote. Allerdings meckern wir hier auch auf einem hohen Niveau. Das Google Pixel 9 ist, auch durch das lange Update-Versprechen von sieben Jahren, nach wie vor eine gute Wahl auf dem Android-Markt.

Pixel 9 mit Tarif: So gut ist das MediaMarkt-Angebot

Wie bereits erwähnt könnt Ihr aus zwei Vodafone-Tarifen auswählen. Es handelt sich um die Smart-Varianten des Providers, die sich neben den Kosten nur im verfügbaren Datenvolumen unterscheiden. So stehen Euch einerseits 35 GB für 34,99 Euro monatlich und andererseits 20 GB für 29,99 Euro zur Verfügung. Bei beiden Angeboten surft Ihr mit maximal 300 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone (Tarifübersicht).

Auch bei den einmaligen Gebühren gibt es Unterschiede. Wollt Ihr Euch mehr Inklusiv-Volumen schnappen, zahlt Ihr einmalig nur 4,95 Euro für das Smartphone. Reichen Euch 20 GB sind es 99,95 Euro. In beiden Fällen gilt allerdings , dass Ihr eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro tragen dürft und zusätzlich 6,99 Euro für den hinblättert. Dafür winken jedoch auch bei beiden Deals 200 Euro als Dankeschön, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Deinhandy-Deals im Tarif-Check Tarif Vodafone Smart Entry Spezial Vodafone Smart Lite Spezial Datenvolumen 20 GB 35 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 4G/5G 5G/LTE 5G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Gebühr 29,99 € 34,99 € Einmalige Kosten 146,93 € 51,93 € Gesamtkosten 866,69 € 891,69 € Wechselbonus 200,00 € 200,00 € Reguläre Gerätekosten Google Pixel 9 (128 GB) – 746,00 € Google Pixel 9 (128 GB) – 746,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 3,30 € ~ 2,26 € Zum Angebot*

In beiden Fällen spart Ihr effektiv monatlich Geld. Das Google Pixel 9 ist mittlerweile nicht mehr ganz so teuer, wie noch vor wenigen Wochen, kostet Euch aber weiterhin mindestens 746 Euro. Durch den Wechselbonus entstehen also erst wirklich interessante Angebote in beiden Fällen. Vor allem der recht geringe Aufpreis für den Smart Lite Spezial machen das größere Angebot etwas spannender.

Derzeit gibt es zudem kaum ein besseres Angebot im Netz zum Google Pixel 9. Am Ende bleibt dennoch eine monatliche Abbuchung von 29,99 Euro bzw. 34,99 Euro von Eurem Konto. Für aktuelle Smartphones müsst Ihr jedoch mit solchen (oder sogar deutlich mehr) Tarif-Kosten rechnen. Dementsprechend ist das Angebot vor allem dann zu empfehlen, wenn Ihr das Pixel 9 ohnehin ins Auge gefasst habt. Möchtet Ihr den Deal wahrnehmen, müsst Ihr auf den entsprechenden "Zum Angebot"-Link klicken und auf der Website einen der beiden Vodafone-Tarife wählen.

Affiliate Angebot Google Pixel 9 Wählt aus einem von zwei Vodafone-Tarifen

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Google Pixel 9 eine gute Wahl für Euch? Lasst es uns wissen!