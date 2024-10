Die Fan-Edition von Samsung verbindet die besten Eigenschaften der S24-Reihe, kostet Euch jedoch deutlich weniger. Das ist zumindest die Intention des südkoreanischen Herstellers. Schauen wir uns jedoch den Einstiegspreis für das neue Samsung Galaxy S24 FE an, so ist es fraglich, ob dies überhaupt stimmt. Gut also, dass Ihr bei MediaMarkt gerade richtig sparen könnt. Denn in Verbindung mit einem Handyvertrag im Telekom-Netz zahlt Ihr nur noch 17,99 Euro im Monat und bekommt sogar eine Galaxy Watch FE als Zugabe.

Samsung Galaxy S24 FE: Echte Fan-Edition oder doch nur ein billiger Abklatsch?

Wir haben uns das Samsung Galaxy S24 FE bereits angeschaut und können Euch verraten, dass vor allem die hohe UVP von 749 Euro für Unmut gesorgt hat. Technisch erhaltet Ihr hier ein richtig spannendes und vor allem hochwertig verarbeitetes Smartphone, dass es durchaus mit der Flaggschiff-Generation aufnehmen kann. Das 6,7-Zoll-Display wird durch Gorilla Glass geschützt, bietet jedoch keine LTPO-Technologie, was die meisten recht wenig stören dürfte.

Das Design unterscheidet sich kaum vom S24+ (Test) ... und die Kameraqualität tatsächlich auch nicht so sehr. / © nextpit

Beim S24 FE setzt Samsung auf einen Exynos 2400e, der mit 8 GB RAM und (in diesem Fall) 128 GB Flash-Speicher aufwartet. Hierbei handelt es sich um eine leicht heruntergetaktete Variante des Exynos 2400, die nach wie vor mehr als genug Performance bietet. Highlight ist hier jedoch die 50-MP-Hauptkamera, die sowohl bei Tag, als auch bei Nacht völlig überzeugt. Etwas enttäuschend sind lediglich die Nachtfotos der Ultraweitwinkel-Knipse. Dafür erwartet Euch eine ordentliche Akkulaufzeit und natürlich Galaxy AI (Test).

So gut ist das Samsung-Angebot wirklich

Um das Angebot wahrzunehmen, schließt Ihr einen Tarif im Telekom-Netz ab. Wer schon länger auf nextpit unterwegs ist, weiß, dass es sich hierbei um einen Freenet-Tarif handelt. Genauer gesagt handelt es sich um eine Allnet-Flat, bei der Euch 8 GB Datenvolumen, eine maximale Download-Bandbreite von 25 MBit/s und kostenloses EU-Roaming im 4G-Netz des Providers zur Verfügung stehen. Dafür zahlt Ihr die bereits erwähnten 17,99 Euro monatlich, sowie einmalig 49 Euro für die Geräte, 39,99 Euro in Form eines Anschlusspreises und 4,95 Euro für den Versand.

Samsung-Deal im Tarif-Check Tarif Telekom Allnet (Freenet) Datenvolumen 8 GB Download-Bandbreite max. 25 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 17,99 € Einmalige Gesamtkosten 93,94 € Gesamtkosten 525,70 € Aktuelle Gerätekosten Samsung Galaxy S24 FE (128 GB) – 548,98 €

Samsung Galaxy Watch FE – 139,58 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 6,79 € Zum Angebot*

Obwohl das Smartphone in der kleinsten Variante bereits jetzt für 548,98 Euro zu Haben ist, zahlt Ihr bei MediaMarkt derzeit noch einmal weniger nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Da Ihr hier noch die Galaxy Watch FE als Zugabe erhaltet, entsteht somit eine monatliche effektive Ersparnis von 6,79 Euro. Für einen Tarif im Netz der Deutschen Telekom (Tarifübersicht) durchaus spannend.

Ob das nun preiswert ist, oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Denn abgebucht werden immerhin 17,99 Euro pro Monat. Allerdings solltet Ihr noch zwei Dinge beachten. Zum einen steigen die monatlichen Kosten nach der Vertragslaufzeit auf 21,99 Euro. Eine rechtzeitige Kündigung wäre also durchaus sinnvoll. Zum anderen sind 25 MBit/s und ein Datenvolumen von 8 GB nicht unbedingt für wochenlange Ausflüge ausgelegt. Wollt Ihr unterwegs nur Eure Social-Media-Auftritte im Auge behalten, ist das allerdings absolut kein Problem.

An den dickeren Display-Rändern des S24 FE erkennen wir, dass es sich um die Fan Edition der Reihe handelt. / © nextpit

Lohnt sich die Samsung Galaxy Watch FE als Zugabe?

Bei der Samsung Galaxy Watch FE erlebt die beliebte Galaxy Watch 4 (Test) ein echtes Revival. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 40 mm und bietet ein 1,2-Zoll-Display aus Saphirglas. Ansonsten wurde auch die Bluetooth-Version und das Betriebssystem der Smartwatch (Bestenliste) auf den Stand von 2024 erneuert.

Um die Samsung Galaxy Watch FE zu erhalten, müsst Ihr das Angebot bis zum 31. Oktober abschließen. Dann habt Ihr bis zum 14. November Zeit das Smartphone auf dieser Samsung-Aktionsseite zum S24 FE* zu registrieren. Anschließend bekommt Ihr die Smartwatch zugeschickt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Samsung Galaxy S24 FE zu diesen Konditionen eine spannende Alternative zur teureren Flaggschiff-Reihe? Lasst es uns wissen!