Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass viele Deutsche vor der Bundestagswahl 2025 am 23. Februar 2025 ziemlich besorgt sind, was im Internet abgeht. Besonders die Angst vor schwer erkennbaren Fake-News macht vielen Wahlberechtigten zu schaffen. CDU, CSU, SPD, Grüne und Co müssen sich mehr denn je Sorgen machen, dass ihr Erfolg durch fremdgesteuerte Kampagnen im Internet beeinträchtigt wird. Fake-News und Cyberangriffe sind auf dem Vormarsch, was 55 Prozent der wahlberechtigten Deutschen beunruhigt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Internetportale GMX und Web.de unter rund 2.000 Personen ab 18 Jahren.