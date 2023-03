Casa Casi 93: Nomophobie – ohne Smartphone kommt die große Panik

Für die heutige Casa-Casi-Folge haben wir wieder einen neuen Begriff gelernt: Nomophobie! Dabei geht es um das Phänomen, dass uns ein fehlendes Smartphone echt Probleme bereitet. Fabi und Casi haben sich wieder investigativ für Euch in die Schlacht geworfen!

Next Pit TV

Okay, wenn ich eingangs von einem "neuen Begriff" spreche, dann muss ich das etwas präzisieren: Den Begriff gibt es echt schon lange, Fabi und ich kannten ihn lediglich nicht. Also haben wir uns heute damit auseinandergesetzt und auf Substack findet Ihr dazu unseren ausführlichen Artikel und selbstverständlich auch unsere neue Podcast-Folge.

Da es gerade passt: Ihr seht über diesem Satz unser neues, wunderschönes Podcast-Widget. Über das spielt Ihr die Folge ab, gelangt direkt zum Substack-Artikel, könnt uns bei Spotify und Co subscriben und sogar direkt in einer Playlist auf ältere Episoden zugreifen. Außerdem werdet Ihr in unserer neuen Navigationsleiste direkt zum Podcast weitergeleitet seit einigen Tagen.

Mein dickes Dankeschön dafür geht an Sabrina und Daniil, die hier unermüdlich daran basteln, dass die Seite läuft, leichter bedienbar wird für uns und auch ständig besser aussieht und funktioniert. Wie die Heinzelmännchen wirbeln sie hinter den Kulissen und ich finde, das kann ich hier ruhig auch mal würdigen. :)

Schaut gerne drüben bei Substack vorbei, kommentiert dort, oder auch hier unterm Beitrag und meldet Euch gerne auch per Sprachnachricht, um uns von Eurer Nomophobie zu berichten. Ganz viel Spaß mit der heutigen Folge!

Casa Casi 93: Show Notes

Wir wollen euer Feedback! Diskutiert mit uns unter diesem Beitrag und verratet uns eure Meinung. Ihr könnt euch aber auf WhatsApp, Signal und Threema mit Sprachnachrichten (und natürlich auch Textkommentaren) beteiligen. Wir freuen uns auf eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge. Hier ist unsere Telefonnummer und unsere Threema-ID für euer Feedback: