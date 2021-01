CES 2021: Diese App verwandelt Euer iPhone in einen Eye-Tracker

Die CES 2021 begann am Montag, 11. Januar, mit dem Media Day, einem Tag, der der Presse gewidmet ist. Und unter den ersten Ankündigungen erregte die der Eyeware Beam-Applikation unsere Aufmerksamkeit, die Euer iPhone in einen Eye-Tracker und Kopfbewegungs-Tracker für Videospiele verwandelt.

Konkret wird mit Eyeware Beam beim Spielen eines Videospiels in Echtzeit ein Kreis auf den Screen gezaubert, der anzeigt, wohin der Blick des Spielers gerichtet ist. Dieser Eye-Tracking-Trend war vor ein paar Monaten auf Twitch bereits angesagt.

Die von der Schweizer Firma Eyeware Tech entwickelte iOS-Applikation, die sich noch in der geschlossenen Beta-Phase befindet, funktioniert mit einem iPhone oder iPad mit Face ID (iPhone XS, XR, 11, 11 Pro, iPad Pro, etc...) und nutzt eine proprietäre 3D-Augen- und Kopf-Tracking-Technologie.

Mehr Tiefe für Live-Gameplays

Die Idee ist es, Streamern und sogar Profispielern (das Unternehmen zielt auch auf den eSport-Markt) zu ermöglichen, ihren Zuschauern in Echtzeit zu zeigen, wie sie im Spiel zielen. Es schafft eine weitere Möglichkeit, das Gameplay zu genießen und will ein zusätzliches Verständnis für das schaffen, was die Zuschauer auf dem Bildschirm sehen.

Der konkrete Nutzen für den durchschnittlichen Technophilen, also Leute wie Ihr und ich, ist also sicherlich recht begrenzt, wenn nicht sogar gar nicht vorhanden. Aber ich persönlich bin trotzdem ziemlich gehyped von dieser Lösung, weil sie den Gameplays von Profispielern, die ich mir gerne auf Twitch oder Youtube anschaue, mehr Tiefe verleihen könnte.

Viele professionelle Gamer übertragen bereits ihren Controller in ihren Streams, so dass ihre Zuschauer sehen können, wie sie dieses oder jenes Manöver ausführen und so die Aktionen des Spielers zerlegen, die sonst mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar wären. Ich mag diesen Aspekt sehr, wenn ich mir professionelle Spieler-Streams zu Rocket League anschaue.

Im folgenden Video zeigt der Rocket League-Profi Squishy Muffinz in Echtzeit und mit seinem Bildschirm-Controller, wie er eine Reihe von spielspezifischen Techniken ausführt: