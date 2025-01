ChatGPT von OpenAI wandelt sich von einem konversationellen KI-Chatbot zu einem vielseitigen persönlichen Assistenten. Nach der Integration von Websuchfunktionen hat das Unternehmen ChatGPT Tasks in der Beta-Version eingeführt. Es handelt sich um eine neue Funktion, mit der Nutzer/innen direkt in ChatGPT Erinnerungen setzen und Aufgaben planen können. Wir zeigen Euch in diesem Beitrag, wie das funktioniert.