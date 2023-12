Cybertruck von Tesla schlägt Porsche 911 im Stechen!

Letzte Woche hat Tesla den Cybertruck vorgestellt und dabei gab es jede Menge Marketinggetöse. Im Zuge des Delivery Events hat der Autobauer auch ein Video gezeigt, in dem ein Cybertruck in der Cyber­beast-Version einen Porsche 911 schlägt. Was das bedeutet? Nicht viel.

Ungleiches Rennen: Cybertruck gegen Verbrenner

Tesla Cybertruck auf der Viertelmeile gegen einen Porsche 911 Verbrenner. / © Tesla

Der Cybertruck ist seit einigen Tagen offiziell verfügbar und das Fahrzeug ist in so manchem Punkt zweifellos beeindruckend. Typisch für Elektroautos ist auch die Beschleunigung, so startet auch der Tesla-Pickup los wie eine sprichwörtliche Rakete. Das wollte der US-Hersteller von Elon Musk auch unter Beweis stellen und hat dazu ein Drag-Rennen wischen dem Cybertruck und einem Verbrenner-Sportwagen inszeniert.



Inszeniert ist auch das richtige Wort, denn Teslas Video war im Wesentlichen reine PR: Man hat keine Details genannt, wie lang die Strecke war, Tesla hat auch keine Angaben gemacht, gegen welchen Porsche 911 genau der Cybertruck angetreten ist. Der Tesla-Pickup hatte in dem Video allerdings eine Besonderheit, denn er war mit einem Anhänger ausgestattet, auf dem sich wiederum ein weiterer Porsche 911 befand.

Man muss an dieser Stelle wohl kaum erwähnen, dass der Cybertruck das Rennen gewann. Das war auch mehr als zu erwarten. Denn der Motor eines Elektroautos hat ein wesentlich höheres Drehmoment als ein Verbrenner, es wäre im Gegenteil besorgniserregend, hätte der Tesla dieses Rennen nicht gewonnen, wie Jalopnik schreibt.

Welcher 911er an den Start ging, ist unklar

Wie erwähnt hat Tesla in dem Video keine genauen Angaben zum Porsche gemacht, aller Wahrscheinlichkeit nach handelte sich um eine Basis-Version mit 379 PS, die eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in rund vier Sekunden erreicht. Zum Vergleich: Die Cyberbeast-Version des Cybertrucks kommt auf 845 PS und eine 0-auf-100-Beschleunigung von 2,6 Sekunden.



Der Wettbewerb wäre auch anders ausgegangen, wenn Tesla die beiden Standard-Versionen des Cybertrucks hätte antreten lassen: Denn sowohl die Allrad-Variante als auch die Version mit Heckantrieb brauchen mehr als vier Sekunden, um auf 100 km/h zu kommen. Der RWD Cybertruck, der allerdings erst 2025 auf den Markt kommen soll, braucht sogar ganze 6,5 Sekunden.

Was haltet Ihr von diesem kleinen PR-Stunt? Unterhaltsam? Erwartbar? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.