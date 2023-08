Diese Woche neu: Serien und Filme bei Netflix, Prime Video & Disney+

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ nehmen in dieser Woche mehr als 25 neue Filme und Serien in ihr Pro­gramm auf. Darunter Jurassic World, The Batman und neue Folgen von The Bear. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Dinosaurier, Fledermäuse und Gourmet-Küche

Während sich Netflix in der Woche vom 14. bis 20. August seine Abonnenten unter anderem mit Lizenztiteln wie Jurassic World: Das gefallene Königreich, The First Purge und Pitch Perfect 3 vor die Mattscheibe zu locken, dürfte auch die Dokumentation über den zurückliegenden Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard für Aufmerksamkeit sorgen.



Amazon bietet Prime Video-Kunden hingegen zwei Eigenproduktionen an, die Thriller-Serie Harlan Coben's Shelter und die mexikanische Dramedy-Serie Mala Fortuna. Zudem kommen diverse Hollywood-Blockbuster in Spiel, etwa American Hustle mit Bradley Cooper, Christian Bale, Jennifer Lawrence und Jeremy Renner und The Batman mit Robert Pattinson, Zoë Kravitz und Colin Farrell.

Auf Disney+ startet hingegen die zweite Staffel von The Bear mit Jeremy Allen White und Bob's Burgers steht mit insgesamt 13 Staffeln zum Binge-Watching bereit. Abschließend ist Martin Freeman (u.A. Per Anhalter durch die Galaxis, Der Hobbit, Fargo) in neuen Folgen von Breeders zu sehen.

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 33

Pitch Perfect 3 ab 16. August

The First Purge ab 16. August

Jurassic World: Das gefallene Königreich ab 16. August

Johnny Depp gegen Amber Heard ab 16. August

Zuhause bei den Furys ab 16. August

Der Auserwählte ab 16. August

The Upshaws: Teil 4 ab 17. August

My Dad the Bounty Hunter: Staffel 2 ab 17. August

Mask Girl ab 18. August

Love, Sex and 30 Candles ab 18. August

10 Tage eines schlechten Mannes ab 18. August

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 33

Angel Has Fallen ab 14. August

Lassie - Eine abenteuerliche Reise ab 15. August

Sing ab 16. August

Kaltes Land ab 17. August

Gangaco Novo ab 18. August

American Hustle ab 18. August

Mala Fortuna | Staffel 1 ab 18. August

Harlan Coben's Shelter | Staffel 1 ab 18. August

The Batman ab 19. August

Jumper ab 19. August

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 33

Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben - Staffel 1 ab 16. August

The Bear: King of the Kitchen - Staffel 2 ab 16. August

Bob's Burgers - Staffel 1-13 ab 16. August

Miguel Wants to Fight ab 16. August

Breeders - Staffel 3 ab 16. August

Der Klient ab 18. August