DJI-Powerstation? Mobiler LiFePO4-Akku zum Drohnen-Laden aufgetaucht

Der Drohnen-Gigant betritt das Feld der Powerstations: DJI, der weltbekannte Multicopter-Hersteller, hat eine neue Powerstation in petto. Diese soll nicht nur eine satte Kapazität von 1.024 Wh mitbringen, sondern auch Solarladung und LiFePO4-Technologie. Neugierig? Dann lest weiter, denn wir haben die neuesten Informationen für Euch zusammengestellt und werfen einen kritischen Blick auf das, was uns erwarten könnte.