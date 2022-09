Roomba für weniger als 150 Euro: Die besten Deals aus dem Re-Store!

Seit einigen Wochen schauen wir uns die spannendsten Deals aus dem eBay Re-Store an und verraten Euch, bei welchen Angeboten sich ein genaueres Hinsehen lohnt. Auch heute haben wir wieder vier interessante Deals für Euch gefunden. Dabei handelt es sich um Smartphones, ein Tablet und einen unglaublich guten Preis für einen "iRobot Roomba"-Saugroboter. Ihr wollt mehr wissen? Dann haben wir hier unseren Deal-Check für Euch!

Verfolgt Ihr die Deals auf NextPit aktiv? Dann wisst Ihr sicher bereits, was es mit dem eBay Re-Store auf sich hat. Hier findet Ihr allerhand interessante Angebote von generalüberholten Produkten, bei denen Ihr gut und gerne mehrere 100 Euro sparen könnt. Dabei könnt Ihr anhand des Artikelzustandes feststellen, ob Ihr beispielsweise nur geringe Gebrauchsspuren erwarten könnt oder ob es sich sogar um ein Retourgerät handelt.

Wie jede Woche bekommt Ihr auf verschiedene Produkte noch einmal einen extra Rabatt in Form von Gutscheinen. Bei den Angeboten, die wir Euch dieses mal präsentieren, könnt Ihr ebenfalls noch einmal mehr sparen, wenn Ihr den Promocode "PROMORESTORE22" an der Kasse eingebt. Diesen Gutschein könnt Ihr auf bis zu zwei Einkäufe anwenden und sichert Euch einen Rabatt von 10 Prozent. Dieser beläuft sich allerdings auf maximal 50 Euro.

Unsere Top-Deals aus dem Re-Store

In dieser Woche sticht vor allem der iRobot Roomba 976 heraus. Auch wenn es sich um ein Gerät mit leichten Gebrauchsspuren handelt, ist ein Preis von 179 Euro extrem gut. Diesen könnt Ihr dank der aktuellen Gutscheinaktion noch einmal reduzieren und zahlt somit gerade einmal 161,10 Euro für den Saugroboter. Außerdem findet Ihr noch ein Lenovo Smart Tab M10, das Samsung Galaxy S21 und ein iPhone 13 mini in unseren Deals der Woche. Alle Preise haben den Rabatt bereits eingerechnet.

Das sind sie, unsere Top-Deals der Woche aus dem eBay Re-Store. Dank des Gutscheins erhaltet Ihr überall satte Rabatte. Natürlich müsst Ihr Euch darüber im Klaren sein, dass es sich hierbei nicht um Neugeräte handelt. Allerdings könnt Ihr anhand des Artikelzustandes direkt erkennen, ob das Angebot für Euch in Frage kommt. Außerdem solltet Ihr Euch beeilen, denn die Angebote haben nur eine begrenzte Stückzahl. Denkt nur daran, den Code "PROMORESTORE22" an der Kasse einzugeben, so dass Euch der hier angegebene Preis ebenfalls angezeigt wird.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!